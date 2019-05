Juan Merino: "Tenemos que ayudarnos sobre el campo"

Juan Merino analizó ayer la previa de la jornada 36 del campeonato nacional de liga en el grupo IV de Segunda B. El UCAM Murcia, con el técnico andaluz por primera vez al frente tras la destitución de Pedro Munitis, recibirá mañana a las 12.00 horas al San Fernando en La Condomina. Para Merino, se trata de un equipo que «está cómodo y tranquilo por la excepcional campaña que está haciendo». «El valor de la Copa de la Rey va incrementar la intensidad de los equipos interesados, incluido el San Fernando. Ellos tienen una plantilla con jugadores veteranos, como Pedro Ríos que sigue siendo un puñal, o su delantero Pau Franch, que lleva siete goles, y está siendo muy importante para su equipo».

El técnico añadió que «el San Fernando domina mucho el balón parado tanto en defensa como en ataque». «El rival de este fin de semana es ambicioso y genera muchos problemas a sus contrincantes. Esto nos obligará a estar al mejor nivel para vencer, yo confío en mis jugadores, tenemos que ser superiores porque jugamos en nuestro campo ante nuestra afición. Y además, a nosotros solo nos vale la victoria, pero quiero que mis jugadores no sientan presión y disfruten a pesar de saber que solo nos vale sacar los tres puntos».

Merino ya ha podido implantar ciertos conceptos en su primera semana: «Hemos tenido bastantes días por medio. Siempre queremos tener el mayor número de días posibles para que los conceptos más importantes lleguen al jugador. Yo a día de hoy estoy bastante contento. El equipo lo está asimilando y el compromiso de todos los jugadores está siendo impecable. La predisposición ha sido muy buena por parte de todos. He visto un grupo dolido en los primeros días, pero también jugadores con ganas y optimismo de darle la vuelta a esta situación. Todos están unidos y receptivos durante esta semana en cada entrenamiento».

«Está claro que, por entidad, el UCAM Murcia tiene que competir por la parte alta. Yo quiero que mi equipo trabaje como un equipo grande, pero también tenemos que ser rocosos, solidarios en el esfuerzo, buscar el equilibrio y difíciles de batir. Tenemos que ponérselo difícil al rival y ayudarnos entre todos para estar preparados a realizar un partido de máximo nivel tanto en defensa como en ataque. Todos tenemos que sumar y hablarnos sobre el campo, sin olvidarnos de ser un equipo con criterio», añadió.

El míster no se quiso pronunciar sobre el once titular: «Todos están aptos para poder jugar excepto Galas que está sancionado. Aquí seguro que habrá jugadores que repitan en el once e incluso puede ser el mismo de la semana pasada con un par de retoques. Yo tengo una idea de juego y me gusta».