El UCAM roza la excelencia

Los universitarios siguen fuera del descenso y el domingo reciben al colista

El UCAM Murcia CB se quedó anoche con la miel en los labios. El conjunto universitario plantó cara a todo un Real Madrid durante cuarenta minutos, pero varios ataques fallidos en los últimos dos minutos del encuentro acabaron con sus posibilidades de victoria (80-82). Pese a la derrota, los de Sito Alonso se mantienen fuera de los puestos de descenso al tener ganado el 'average' al Cafés Candelas Breogán aunque este resultado hace que el choque ante el Gipuzkoa Basket tome más peso en la agónica pelea por salir de la zona baja a falta de cinco partidos para la conclusión del campeonato.

Facundo Campazzo, en su regreso al Palacio tras dos temporadas en Murcia, fue el verdugo de su exequipo con 20 puntos frente a un UCAM compacto en ataque y paciente en ataque. Aunque las fisuras llegaron en el tramo decisivo, cuando la mala toma de decisiones con mala elección de tiros y pérdidas, permitieron al Madrid llegar por delante a los últimos segundos.

El UCAM fue de menos a más en el arranque del partido cuando Facundo Campazzo, en su regreso al Palacio, abrió el marcador desde la esquina con un triple (0-3). El equipo universitario no tuvo suerte en sus primeros ataques, donde los lanzamientos de Booker y Doyle no encontraron aro y le costó leer el juego interior con la presencia de Tavares. Los de Sito Alonso centraron el peso ofensivo en sus dos exteriores, mientras que Ovie Soko no se escondió en ningún duelo (4-5). El interior británico aprovechó que Randolph le flotaba en los primeros ataques y con el paso de los minutos el talento ofensivo del dúo norteamericano del UCAM fue carburando con una canasta y tiro adicional de Doyle (10-5). Randolph desatascó al Real Madrid con un mate y a la contra Taylor y Campazzo voltearon el marcador (10-11). Sin embargo, eso no echó atrás a un UCAM que con las rotaciones también mantuvo el tipo. Soko, desde el triple, y Rojas cerraron el primer cuarto (18-19).

Sito Alonso apostó por Lecomte, Oleson, Radoncic, Mitrovic y Cate para abrir el primer cuarto. El base norteamericano controló el ritmo del partido y apenas cometió errores moviendo al equipo. Además, la defensa del UCAM sobre los jugadores exteriores del Real Madrid rozó la excelencia, ya que tan solo Campazzo fue capaz de hacer daño con dos de los cuatro triples de los de Laso al desncaso (22-23). La entrada del pívot Kyle Hunt, reciente fichaje universitario, sorprendió a todos los aficionados universitarios en el primer tiempo. El estadounidense dio aire a los de Sito Alonso en el rebote, con cuatro capturas, y también aportó en ataque para que Radoncic adelantase al UCAM de nuevo desde el triple y provocase el tiempo muerto de Pablo Laso (31-28). El cuadro murciano mantuvo todas sus opciones gracias a su poderío en el rebote, (diez más que el Madrid al descanso al dominar el ofensivo) y con la vuelta de Booker y Doyle el partido volvió a subir el ritmo. Eso favoreció al Real Madrid, que acabó la primera parte por delante pese a las dificultades (37-39).

El UCAM apostó por mantener la intensidad y la velocidad en sus ataques buscando el repertorio de Askia Booker. El base, tras un triple de Doyle, igualó el marcador tras el primer sprint del Real Madrid (45-45) y en la siguiente jugada dejó otro lanzamiento de tres, marca de la casa, que desesperó a Pablo Laso (48-47). El equipo madridista consiguió despegarse de nuevo en el marcador con una canasta sin oposición de Causeur y un robo de Campazzo, además de la evidente falta de gasolina en ataque a falta de cuatro minutos para el último cuarto (48-54). Sito Alonso movió las piezas con la entrada de Lecomte, Oleson y Hunt, pero no surtió efecto. El Madrid puso la directa y encontró la manera de mover la defensa del UCAM para volver a despegarse con un triple de Randolph y los primeros puntos de Llull (52-63). Sin embargo, los de Sito reaccionaron con un Hunt que logró anotar en la pintura y provocó la cuarta falta de Tavares, que volvió al banquillo, y dos defensas pegajosas para cerrar el cuarto (56-63).

Un triple de Oleson y una técnica a Jayce Carroll abrieron el último cuarto para encender al Palacio y acercarse al Real Madrid (62-65). Lecomte desató la euforia al colocar al UCAM a un punto de los madridistas, aunque un triple con tiro adicional de Llull volvió a enfriar el ambiente (64-69). El equipo de Sito Alonso pudo recortar aún más la distancia si llega a anotar una antideportiva de Ayón sobre Rojas, y el Madrid no perdonó a seis minutos del final desde el tiro libre (68-73). Aún así, el partido seguía abierto y los universitarios encontraron en el rebote a su mejor aliado para seguir plantando cara. Tanto, que bajo la dirección de Lecomte y al encadenar varias defensas, Pablo Laso tuvo que utilizar el primer tiempo muerto (72-73). Milton Doyle, desde el tiro libre, adelantó a los murcianos a tres del final, aunque una pérdida del escolta volvió a dar la iniciativa a los de Laso (74-78). Tras varios ataques fallidos, un '2+1' de Soko volvió a enganchar al partido al UCAM a falta de 17 segundos, pero dos tiros libres de Campazzo dieron la iniciativa al Madrid (77-81). Un triple de Booker lejanísimo en los últimos segundos acercó a los de Sito Alonso. Pero no hubo tiempo para más, y los madridistas se llevaron la victoria con otros dos tiros libres de Campazzo (80-82).