La murciana Martínez Madrona, árbitra de la final de la Copa de la Reina

El comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol ha designado el cuarteto arbitral que dirigirá el próximo 11 de mayo a las 20:30 horas la final de la Copa de la Reina. Las cuatro colegiadas elegidas son internacionales.

Como árbitra principal actuará la murciana María Dolores Martínez Madrona, perteneciente al Comité Murciano. Esta misma temporada dirigió el encuentro en el Atlético de Madrid y el Barcelona con récord de espectadores (60.739) en el fútbol femenino español. Arbitra tanto en la Liga Iberdrola como en Tercera División.

Como asistentes ejercerán Guadalupe Porras Ayuso, del Comité Extremeño, que arbitra en Segunda División, y Rita Cabañero Mompó, del Comité Valenciano. La cuarta árbitra será Ainara Andrea Acevedo Dudley, del Comité Catalán.

Martínez Madrona es la primera mujer árbitra que ocupa un cargo en la junta directiva de la Federación Española es árbitro internacional. Su debut como internacional fue en el partido que enfrentó a las selecciones absolutas de Rumanía y Holanda celebrado en las instalaciones de Pinatar Arena el pasado 22 de enero de 2017.

Martínez Madrona, que es profesora, comenzó a jugar al fútbol de niña con sus dos hermanos. En una entrevista a LA OPINIÓN recordaba sus inicios: "De pequeña siempre jugaba con mis dos hermanos al fútbol, que siempre estaban con el balón. Entonces decidió mi padre meterme en un equipo de chicos, porque entonces no había de chicas, y así empecé, con diez años. Pero me fracturé la pierna en un partido y cuando volví a jugar cinco meses después, ya no podía hacerlo con los chicos por la edad y tampoco había equipos para niñas. Me cambié al fútbol sala, pero no me gustó, y un verano mi padre me propuso que me hiciera árbitro. Me gustó la idea y así empecé", decía.