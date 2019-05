Jesús Izquierdo amplía hasta 2024 su relación con el Jimbee

El Jimbee Cartagena ha ampliado la continuidad de Jesús Izquierdo hasta 2023. El futbolista natural de Campos del Río, que tenía contrato hasta el año 2020, prorroga éste por tres años más.

Jesús llegó al que entonces era denominado Plásticos Romero Cartagena en la temporada 2015/2016, procedente del Aspil Vidal de Primera División. Ha experimentado con el club cartagenero el ascenso a Primera que se produjo en su primer año en el equipo dirigido entonces por Juan Carlos Guillamón.

Desde entonces, el futbolista ha sido habitual en un conjunto que ha ido creciendo en pretensiones y presupuesto y Jesús formará parte de esta renovación hasta los 32 años.

Esta temporada ha participado en las 30 jornadas, con ocho goles en su casillero.

El presidente del club, explicaba tras anunciar su prórroga en el contrado del jugador que: «Ese talante que demuestra a diario y la actitud que tiene, hace que el grupo crezca alrededor suyo. En Jesús vemos una clara referencia de los valores que tiene la empresa Jimbee para transmitirlos al fútbol sala», explicaba Jiménez.

Tiene un año de contrato más «pero el proyecto tiene que consolidarse en base al proyecto que tenemos hecho. Tiene un gran talante y de su mano el club tiene que crecer».

Jesús Izquierdo manifestaba, por su parte que, «mi deseo era seguir aquí y ha sido todo muy fácil. Quiero seguir creciendo aquí, de la mano de este club. Los cuatro años te dan una estabilidad pero no me pongo techo. Quiero seguir mejorando. Va a ser una temporada buenísima la próxima», afirmaba Jesús quien explicaba además que «fue complicado el arranque de temporada. No estaba en condiciones de jugar, pero el entrenador me lo pedía y yo jugaba. Para quien es deportista entiende que salir de una operación no es fácil. El inicio fue difícil para mí, aunque di la cara en todo momento. La segunda vuelta ha sido muy buena tanto a nivel personal como de equipo. Me quedo con eso», explicaba, por su parte, Jesús Izquierdo.

Jiménez decía, por otro lado, que «tenemos claro hacia dónde queremos ir. Lo hemos hablado con el entrenador y el gerente».

El dirigente también habló de la temporada, pero nunca la llegó a calificar como de fracaso, a pesar de no haber cumplido ni por asomo con las expectativas. «Cuando llegamos nosotros se estructuró todo de una manera diferente. Empezamos complicado, porque la confianza en el entrenador la perdimos rápidamente, nunca entró en el proyecto. Creíamos que la persona adecuada era André, y así lo demostramos. Es una persona de club y cercana. Lo más importante de Jimbee es su vestuario. Los chicos tienen una relación estupenda y el éxito pasa por ahí».

El mandatario dejó intuir que Fernández también será renovado en breve, aunque la intención es mantener al bloque de esta campaña.



«Seremos campeones de Liga»

La expectativa, según Jiménez, es «hacer el grande al club, también por Cartagena. Tenemos una estructura y una plantilla para, como mínimo, competir por estar arriba. Nuestro deseo es entrar en play off y competir por Copa. Posiblemente hagamos historia en el fútbol sala, solo hace falta trabajar y seguir en esta línea. Estoy seguro de que seremos campeones de Liga».