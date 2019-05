Algar pierde a Chumbi para medirse el sábado al Atlético Malagueño

Julio Algar no podrá contar con uno de sus fijos en el once inicial para medirse el sábado (18.00 horas) al Atlético Malagueño. El entrenador del Real Murcia deberá suplir la baja de Rafael Chumbi, quien deberá cumplir un partido de sanción al ver su quinta cartulina amarilla de la temporada en el empate del pasado domingo frente al filial del Almería en la Nueva Condomina (0-0). El delantero aguileño había disputado hasta ahora todos los minutos desde que el técnico Julio Algar tomó las riendas del banquillo hace seis jornadas, sin embargo, las circunstancias le obligarán a descansar este fin de semana.

Será la tercera semana consecutiva que el Real Murcia tenga que lidiar con un problema de estas características, ya que frente al FC Jumilla fue el centrocampista Sergi Maestre el que tuvo que cumplir un partido de sanción al cumplir su segundo ciclo de cartulinas amarillas mientras que el canterano Josema se perdió el choque frente al filial almeriense por el mismo motivo que lo hará Chumbi esta jornada.

El Real Murcia se enfrenta a un Atlético Malagueño, ya descendido, con el objetivo de lograr la permanencia matemática que se le resistió el pasado domingo. Y la mayoría de culpa fue porque el conjunto grana no cumplió con su resultado, ya que eran varias las combinaciones que podían darse para dar un portazo al capítulo final de la temporada en caso de haber cumplido con una victoria ante un Almería B que es colista y que ya tenía los dos pies en Tercera División.

No obstante, los de Julio Algar se encuentran siete puntos por encima de la zona de promoción de descenso cuando restan nueve por disputarse. Por lo que virtualmente la categoría no corre peligro y tratarán de poner el broche final este sábado en Málaga ante un conjunto que dirige Manolo Sanlúcar, exentrenador del cuadro murcianista. Y es que los granas quieren evitar cualquier sufrimiento inesperado en las últimas tres fechas del calendario, ya que en los siguientes partidos recibirán en la Nueva Condomina al Melilla, que se está jugando el liderato del grupo IV en la Segunda B para tener un camino más benévolo en el play off de ascenso, y visitar a un Sevilla Atlético que también se está jugando la permanencia.

La baja de Chumbi provocará que Manel sea la única referencia ofensiva para Julio Algar frente al Atlético Malagueño en caso de que Víctor Curto no ocupe el lugar dejado por el atacante murciano. Otra opción para el técnico madrileño sería la de reforzar el centro del campo ante un rival que acumula tres jornadas consecutivas sin ganar.