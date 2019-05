Valverde corre peligro de perderse el Giro de Italia

Alejandro Valverde está viviendo una complicada temporada. El veterano ciclista del Movistar, que la pasada cumplió 39 años, solo ha sumado un triunfo –etapa del Tour de Abu Dabi– antes de afrontar su primera grande del curso, el Giro de Italia. Pero su presencia en la prueba donde fue tercero en 2016 y ganó una etapa, está en el aire a solo once días de su inicio el próximo 11 de mayo. El pasado jueves, después de disputar la Flecha Valona, Valverde y todos sus compañeros salieron a entrenar. Durante el mismo, sufrió una caída. El equipo lo ocultó pero el domingo, después de la Lieja, fue el propio Valverde quien desveló lo ocurrido: «Me caí entrenando el jueves. Me hice daño en el sacro y hemos tomado la salida pero no ha habido mejoría», dijo el campeón del mundo tras abandonar la 'Decana' a 103 kilómetros de meta.

Tras regresar a Murcia, Valverde se volvió a poner en las manos de Paco Esparza, el médico que dirigió su recuperación tras el grave accidente que sufrió en el Tour de 2017. Las pruebas radiológicas que se llevaron a cabo en el Hospital de Molina arrojaron como resultado que sufre un edema óseo en el sacro. De momento se desconoce el tiempo de recuperación, pero en el aire queda su presencia en el Giro de Italia, que se disputará entre el 11 de mayo y el 2 de junio, pero el ciclista está trabajando desde ayer intensamente con el fisioterapeuta Antonio López con el fin de recuperarse.

Valverde iba a la carrera italiana como apoyo para Mikel Landa, si bien tampoco se descartaba la posibilidad de que actuase como líder si el vasco sufría algún percance o perdía minutos en la clasificación general.

El murciano suma ya esta temporada 30 días de competición. Comenzó el 31 de enero en la Challenge de Mallorca para después continuar en la Volta a Valencia, donde fue segundo en la general, y Murcia, donde ocupó el mismo puesto, en este caso tras Luis León Sánchez. En el Tour de los Emiratos Árabes logró su único triunfo en la tercera etapa, para después ser séptimo en la Milán-San Remo. También fue décimo en la Volta a Catalunya antes de afrontar varias clásicas en los Países Bajos –A través de Flandes (31º), Tour de Flandes (8º), Amstel Gold Race (66º), Flecha Valona (11º) y abandono en la Lieja–.