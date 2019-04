El UCAM CB aligera su plantilla con la marcha de Álex Urtasun

Álex Urtasun no jugará más con el UCAM Murcia CB esta temporada. El club universitario comunicó ayer la rescisión de mutuo acuerdo del contrato del jugador navarro, por lo que no se enfrentará el jueves al Real Madrid en el Palacio (21.00 horas) ni estará presente en los siguientes cinco partidos que restan para buscar la permanencia en la Liga ACB. Si hace una semana la entidad murciana abría la puerta al pívot Kyle Hunt, ante los problemas físicos de Luka Mitrovic en las últimos días para cubrir la baja de Kevin Tumba, ayer se produjo el primer movimiento del 'overbooking' en una plantilla que a falta de un mes para la conclusión del curso tan solo se encuentra disputando una competición.

Y es que, tras la llegada del interior norteamericano, el UCAM contaba con 14 jugadores en su plantel (quince si se baraja la opción del base Alberto Martín). Lo que obligaba a Sito Alonso a tener que dejar a alguien fuera cada semana en la Liga Endesa junto al escolta Edu Durán. Al necesitar a cuatro jugadores con ficha de formación, todo apuntaba a que Radoncic, Cate, Oleson y Urtasun tendrían su hueco garantizado entre los doce citados. Sin embargo, no fue el caso de éste último, ya que el pasado viernes el jugador navarro se quedó fuera de la lista para medirse al BAXI MAnresa al entrar en su lugar Edu Durán. Un cambio en el que poco tuvo que ver la entrada de Kyle Hunt, al ser el damnificado en este caso Damjan Rudez.

No obstante, Álex Urtasun, de 35 años de edad, perdió protagonismo en los planes del UCAM Murcia desde la llegada de Sito Alonso al banquillo a finales de enero. El escolta ha disputado seis de los últimos diez partidos en la Liga ACB con el técnico madrileño y siempre rozando los diez minutos sobre la pista, salvo alguna excepción. El rendimiento del exterior esta campaña no ha sido tan regular como en la anterior, ya que tan solo pudo brillar como solución de emergencia en el puesto de base con Javier Juárez en el banquillo ante los problemas ofensivos, llegando incluso a alcanzar sus topes en la Liga Endesa en el duelo ante el Iberostar Tenerife.

«La saca es vuestra, os la dejo para que podáis seguir llenándola de ilusión, ambiente, ánimos, cariño y sobre todo victorias. Eternamente agradecido por el cariño recibido por todos/as. Murcianos en el corazón», escribía ayer Urtasun en su cuenta personal de Twitter minutos después de conocerse su marcha. El escolta llegó en verano de 2017 para suplir la baja de José Ángel Antelo, quien se rompió el tendón de Aquiles a los diez segundos del primer amistoso de la pretemporada y que hace un mes se vio obligado a tener que retirarse del baloncesto, y fue pieza importante en el estreno del equipo en la Basketball Champions League hasta conseguir la medalla de bronce en la Final Four de Atenas de hace un año. Sin embargo, los caminos de Urtasun y el UCAM volvieron a cruzarse este verano en otra situación límite, cuando el alero Dejan Todorovic sufrió una triada en un amistoso de la preparación veraniega. Lo que provocó el regreso del veterano jugador para paliar la ausencia de otro compañero que también contaba con ficha de cupo de formación.

La plantilla del conjunto universitario entrenado por Sito Alonso queda actualmente conformada por los bases Askia Booker, Charlon Kloof y Manu Lecomte, los escoltas Milton Doyle, Brad Oleson y Edu Durán, los aleros Sadiel Rojas y Dino Radoncic, los ala-pívot Luka Mitrovic, Ovie Soko y Damjan Rudez, y los pívots Emanuel Cate y Kyle Hunt; junto a Alberto Martín.