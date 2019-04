Sito Alonso: "Askia Booker tiene un talento especial"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, ha manifestado en la rueda de prensa previa al duelo que este jueves disputa su equipo frente al Real Madrid en el Palacio de los Deportes, que "todos los partidos que nos quedan son finales, una guerra" y que "solo hay que pensar en el modo de ganar", independientemente del rival que esté enfrente, en este caso, un rival que acaba de clasificarse para la Final Four de la Euroliga, que se disputará en Vitoria.

El madrileño también ha valorado tanto la actuación de Askia Booker el pasado domingo en la victoria ante el Baxi Manresa como la salida de Álex Urtasun, aunque en este último caso solo ha apuntado que la decisión ha sido "conjunta", entre el club y él.

Del base estadounidense, MVP de la jornada con 40 puntos y 3 asistencias, dijo que "es muy bueno, con un talento especial. Estamos hablando de un jugador de gran nivel ofensivo. Él reconoció el otro día las situaciones que se dieron en el partido, porque excepto un tiro, en los demás está más o menos solo y no puede renunciar a esos tiros", expresó, para recordar que "después de ser Boooker MVP contra el Tecnyconta, él fue generoso con los compañeros ante el Estudiantes. Ante el Manresa tiró 18 tiros, pero es que no hizo dos que debía haber hecho también", descartando también que "no tenemos dependencia de él".

También valoró muy positivamente el entrenador la actuación de Milton Doyle en Manesa: "Lo que hizo Milton Doyle el otro día fue vital para ganar. Las canastas que metió cuando el partido estaba en juego, son de más nivel de que lo que él mismo se piensa. Si Milton se lo cree, es un jugador de altísimo nivel".

Alonso no ocultó el dramatismo de la situación del equipo murciano: "Cuando llegué quedaban bastante más partidos que ahora y clasificarlos entonces como finales era una irresponsabilidad. Pero también dije que avisaría cuando la cosas fueran una final y a siete partidos para acabar la competición, el equipo ha entendido que tenemos seis finales, siete con la anterior", dijo. Además, valoró positivamente el gesto de Ovie Soko, quien esperó a sus compañeros en el túnel de vestuarios tras ser descalificado para agradecerles el esfuerzo realizado: "El gesto de Ovie Soko, que casi está llorando en el túnel de vestuarios, es sensacional, dando muestras de agradecimiento a sus compañeros".

El preparador murcianista también pidió el apoyo a la afición, que sabe que responderá el jueves ante el Real Madrid, pero a los que pide que acudan masivamente el domingo, a las cinco de la tarde, en el duelo ante el GBC: "Para mí es mucho más importante el día del GBC, pero no vamos a renunciar a ganar a nadie, no podemos permitirnos ese lujo".

Por último, sobre la desvinculación de Álex Urtasun del equipo después de quedarse fuera de la rotación la pasada semana, afirmó que "es una situación muy normal, pero hay que preguntar más al club. Le deso lo mejor porque sé que el año pasado ayudó al equipo. Ahora estoy muy centrado en estas dos semanas que tenemos y le deseo lo mejor, pero cada decisión que el club toma es conjunta. Estoy muy sorprendido por el funcionamiento de este club, por la implicación que tienen todos y que cada situación se habla. Algunas veces los caminos se separan y no pasa nada".