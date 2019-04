Juan Merino se pone manos a la obra para conseguir el milagro

Tres jornadas no son nada en un calendario de 38 partidos. Nueve puntos apenas suman cuando ya se han puesto en juego un total de 105. Sin embargo el UCAM Murcia, que en dos meses de competición ha tirado por tierra el buen trabajo realizado en la primera vuelta del calendario, se agarra a los tres encuentros que quedan por jugar para conseguir ese billete al play off que ahora mismo está más difícil que nunca. Hasta treinta jornadas consecutivas estuvieron los universitarios viviendo en la zona noble de la tabla, pero una victoria en ocho partidos, unido a la gran racha del Badajoz, han provocado una crisis dentro del club universitario que se agravó con la caída al quinto puesto y que ha acabado con Pedro Munitis fuera del banquillo.

El empate frente al Ibiza dejaba más que tocado a un técnico que no aprovechó su segunda oportunidad. En El Ejido, el UCAM no solo empeoró su imagen sino que además sufrió una derrota de las que duelen de verdad. Por ello, nada más acabar el choque en Santo Domingo, José Luis Mendoza tomó la decisión de poner fin a la etapa Munitis y buscar un revulsivo en el banquillo para, por lo menos, luchar hasta el final por esa plaza de play off que está más complicada que nunca.

Está el UCAM Murcia en el quinto puesto, a tres puntos del Badajoz, que además tiene el goal average ganado a los murcianos. La remontada, teniendo en cuenta que solo quedan tres jornadas por disputar, parece imposible, sin embargo el gaditano Juan Merino ha aceptado el reto de intentarlo.

En la mañana de ayer se convertía en nuevo entrenador universitario por lo que resta de temporada, y por la tarde ya dirigió su primer entrenamiento. El que fuera jugador del Betis, que será presentado en el día de hoy en La Condomina, tiene experiencia en los banquillos después de su paso por equipos como el Recreativo de Huelva, el Xerez, el Betis, el Nástic de Tarragona y el Córdoba.

Sin apenas tiempo, Merino tendrá que acertar a la primera para reactivar a un UCAM que carece de gol y que concede demasiado atrás. Ni el juego ni los resultados estaban acompañando a un Munitis que además estaba descontento con el rendimiento y la actitud de algunos jugadores.

Desde los despachos de La Condomina se han agarrado a la llegada de un nuevo técnico como la última bala para cumplir con un objetivo que ya no parece nada fácil. No podrán fallar los universitarios en los tres partidos que les quedan por disputar, empezando por el del domingo en casa ante el San Fernando. Una semana después visitarán Marbella, para cerrar la liga como locales contra el Talavera.

Solo sumando los nueve puntos, se abriría una pequeña posibilidad de apartar al Badajoz de Nafti de la cuarta plaza. Los pacenses, que llevan siete victorias consecutivas, tendrán esta jornada una prueba de fuego, y es que les toca visitar el campo del Melilla, líder del Grupo IV con 69 puntos. El Sevilla Atlético y el Sanluqueño serán sus dos últimos rivales en esta liga.