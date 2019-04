"Se ha visto carácter, rabia y ganas de salir del bache"

Gustavo Munúa, entrenador del FC Cartagena, valoró el encuentro como un choque «realmente complicado por el campo, el viento y el juego directo del San Fernando. Con su fútbol muy físico, de duelos individuales y segundas pelotas, se produjo un juego muy duro. Nos costó adaptarnos en los primeros minutos. Por suerte, a medida que pasaba el tiempo, nos adaptamos y sacamos provecho a los ataques rápidos, los contraataques y a ganarles la espalda a los defensas. Generamos algunas ocasiones más de gol además de los tantos».

El preparador, además, quiso destacar el tesón del equipo. «Se vio un grupo totalmente entregado en el campo a pesar de que no se podía hacer nuestro fútbol, pero lo más importante era ganar el partido y finalmente se pudo conseguir».

Munúa dice que el Cartagena no se sentía afectado por el resto de resultados. «No dependemos de nosotros mismos, pero quedan nueve puntos en juego y son todos difíciles. Sobre todo estamos mentalizados más allá de lo que ocurra en otros campos. Debemos sacar los partidos y estamos mentalmente preparados pase lo que pase. Se ha visto carácter, unión, mucha rabia dentro y ganas de salir del bache».



Crítica arbitral

«Nos engancharon un disparo desde fuera del área que nos hizo sufrir hasta el final», decía el preparador, que, por otro lado, se desmarcó con una crítica a la actuación arbitral y a la dureza con la que se emplearon los rivales, que no fue castigada por el colegiado. «No me gusta nada hablar mal de los árbitros, porque los respetamos mucho. Pero, por decirlo de alguna manera, me preocupa porque estoy viendo arbitrajes en los que se permite todo. Nos parece estar viendo arbitrajes que no saben por donde van. Se permite todo y no parece un partido de fútbol. Hay veces que no sabes qué decirles a los jugadores, porque hay contacto físico demasiado agresivo. Eso me preocupa porque nos ha pasado varias veces y nosotros venimos a competir y a jugar al fútbol dentro del reglamento. Ojalá que los próximos partidos tengamos mejores arbitrajes».

Al ser preguntado el motivo por el que apostó de nuevo por alinear a los tres centrales, el preparador indicó que al equipo la semana pasada «lo vi cómodo y era algo diferente para nosotros mismos y para los rivales. La última semana se nos vio bien, con balón y sin él. Hemos repetido la fórmula y por suerte nos salió bien, sobre todo sabiendo que íbamos a tener segundas pelotas. Empleando tres centrales, siempre te fortaleces un poco más en la zona defensiva».

Sabe que no va a ser fácil alcanzar el liderato con tres partidos por delante, a pesar de que solo tiene un punto de desventaja con Melilla y Recreativo, pero añadía Munúa que lo intentarán de todas las maneras y si no son campeones, siempre tendrán el play off como alternativa. «El Marbella llega en un buen momento, pero nosotros luchamos por cosas muy importantes. Nos planteamos un desafío al máximo al comienzo de la temporada. Ojalá que nos pueda a dar en este paso a paso lograr el primer lugar y si no es así, pues meternos en el play off y buscarlo ahí. Estamos en el tramo final, todo cuenta. No dependemos de nosotros mismos. Melilla y 'Recre' son los grandes favoritos, porque son los que más puntos tienen, pero nosotros le vamos a apretar desde atrás».

Munúa se refería a los tantos anotados por sus dos delanteros y al fin a la sequía de ambos, que empezaba a preocupar en el club, tal y como manifestó su presidente hace unos días. «Volvieron los goles a nuestros puntas. Es una buena noticia para los delanteros y para el equipo. Elady estuvo muy generoso en las dos ocasiones. Eso demuestra de la unión que hay en el equipo. Eso me encantó, también otras situaciones que se vieron durante el choque, que demuestra que el equipo está para pelear, está vivo y que tiene muchas ganas de conseguir cosas importantes con este club, que es muy ambicioso. Ojalá podamos regalar una alegría este año».