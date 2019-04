Urtasun rescinde su contrato con el UCAM Murcia

El veterano jugador Álex Urtasun, que este martes cumple 35 años, abandona el UCAM Murcia tras rescindir de mutuo acuerdo el contrato con la entidad a la que llegó hace un año y medio y con la que ha competido tanto en la liga Endesa como en la Europea de Campeones de baloncesto, ha informado el club.

Alejandro Urtasun Uriz, nacido el 30 de abril de 1984 en Pamplona, recaló en el cuadro grana en septiembre de 2017 procedente del Nancy francés para ocupar la vacante que dejó el lesionado José Ángel Antelo.

Este exterior de 1,93 metros de estatura y que se formó en la cantera del Colegio San Cernín pamplonica y en el Centro Siglo XXI, del País Vasco, tiene una dilatada experiencia en equipos como el Universidad Complutense, el Cerámicas Leoni castellonense, el Baloncesto León, el Lleida Bàsquet y el Cantabria Lobos.

En todos los casos, cedido por el Valencia Basket, en cuya plantilla por fin se integró en 2006.

Posteriormente militó en el Gipuzkoa Basket, otra vez en el León, en el Lucentum Alicante, en el Basket Navarra, en el Tecnyconta Zaragoza, en el Real Betis Energía Plus y en el Montakit Fuenlabrada, así como en el Nancy y en el UCAM.

Durante el presente curso, Urtasun, quien ha tenido momentos de brillantez y gran protagonismo, ha promediado 5,1 puntos, 1,4 rebotes y 1,3 asistencias para una valoración de 5,9 en 14 minutos par encuentro en sus 23 comparecencias ligueras.

Este veterano que en su momento fue internacional sub 18 y sub 20 con España, fue un jugador importante con Javier Juárez como entrenador, pero no desde la llegada de Sito Alonso, por lo que no sorprende su salida.

En la última jornada fue uno de los descartes en la victoria del UCAM por 86-96 en Manresa.