El UCAM ElPozo sueña con la Copa al vencer al Guadalcacín

El UCAM ElPozo Murcia le pasó por encima al Gualdacacín haciendo valer su pegada ante un conjunto jerezano que entró tarde al partido (7-1). El conjunto murciano consigue así momentáneamente la octava plaza de Primera División, lo que le otorgaría un billete para disputar la Copa de España. Los goles de Patri y Rocío en los dos primeros minutos de partido rompieron el marcador y la ventaja se amplió antes del descanso con el tanto de Lola (3-0). En la segunda mitad Trini recortó para el conjunto andaluz, pero solo hizo destapar el vendaval local para que la victoria se quedase en casa (7-1).

Por otro lado, el Jimbee Roldán no tuvo un buen estreno de su título europeo y cayó en Ourense (2-0), lo que le hace ceder la tercera plaza. Los dos goles de Marta en el inicio y en los últimos minutos de la segunda mitad, fueron una losa que las de Joaquín Peñaranda no pudieron superar. El Jimbee Roldán lo intentó con el portero-jugador, pero no encontró la forma de perforar la portería contraria.