Maestros de la tortura

Real Murcia-Almería B. Nueva Condomina. Minuto 41. A la vez que José Ruiz se dispone a sacar un balón de banda a la altura del banquillo local, Julio Algar le pide calma. El gesto con las manos del técnico madrileño no puede ser más claro. No se equivoquen. No estoy hablando del minuto 41 de la segunda parte. Cuando el entrenador grana intenta retener al lateral valenciano aún no se había llegado al descanso, y lo que es peor, todavía el Real Murcia no había sido capaz de mover el 0-0 del marcador.

El ademán, dirán los bien pensados, podría ser intuitivo. Posiblemente lo sea, les contestaría yo. Sin embargo, viendo el partido con el que ayer 'premiaron' los murcianistas a su afición, y conociendo ya al exlorquinista por las declaraciones que regala en cada rueda de prensa, aseguraría al cien por cien que Algar era feliz no ya con el 0-0 en el marcador sino con el espectáculo dantesco que se estaba viendo sobre el césped del terreno de juego.

No estaba enfrente el FC Cartagena, conjunto al que Algar considera de otro mundo; tampoco visitaba Nueva Condomina el UCAM, otra plantilla que para el técnico del Real Murcia es de las mejores del grupo, pero los granas sumaron otra jornada más sin ganar en casa, y ya van... Lo siento, he perdido la cuenta.

Pues el rival sería el Melilla, o el Badajoz, o el San Fernando... Cualquiera de los equipos que están luchando por el play off, me rebatirán. Pues, para desgracia de los que se empeñan en tomar dosis elevadísimas de placebo, los jugadores que ayer se llevaron un punto del estadio murciano fueron los que visten la camiseta del Almería B, los mismos que ocupan el último puesto del Grupo IV, los mismos que ya están descendidos matemáticamente, los mismos que solo han puntuado en 13 de 35 partidos, los mismos que son los más goleados de la categoría después de encajar un total de 56 tantos.

Pues sí, al Almería B no pudo ganar ayer el Real Murcia en Nueva Condomina. Al Almería B, señores, apenas inquietó un conjunto grana que se ha empeñado en condenar a sus aficionados a una tortura psíquica tan larga que ya ni duele. O eso se entiende al ver las reacciones de los poquitos abonados -muy lejos de los cinco mil de la cifra oficial que ofreció un club que no se aclara con la calculadora ni para contar espectadores- que todavía siguen asistiendo a Nueva Condomina.

Ni un pito pese al espectáculo dantesco, pese al ridículo de un equipo que parece saltar al terreno de juego con cero ganas, de un conjunto que si se va a mantener en Segunda B no es por sus virtudes sino por los defectos de otros rivales con apenas presupuesto. Ni una protesta a un Real Murcia en el que en el minuto 41 Julio Algar pedía calma a José Ruiz a la hora de poner en juego un saque de banda. Ese es el Real Murcia actual. Un equipo al que en enero el KBusiness le robó -y digo robó, porque lo hizo con violencia- las letras e-q-u-i-p-o hasta convertirlo en una marioneta en manos de cualquiera; al que en febrero le desvalijó la posibilidad de play off y al que en marzo y abril le condenó a rezar para ganar como sean dos partidos y medio para vender la salvación como el botín más deseado del mundo.

«Esto es el Real Murcia y hay que salir a ganar todos los partidos». La frase sale cada viernes -día de rueda de prensa en Nueva Condomina- de la boca de Julio Algar. Pero después de seis jornadas en el banquillo murcianista, el técnico grana solo ha logrado que sus jugadores le hagan caso en dos ocasiones, una ya lejana -Granada- y otra hace dos semanas cuando el vinícola Edu Luna se empeñó en hacer los deberes que los granas no son capaces de realizar por sí mismos.

Si el partido en Jumilla fue malo, el de ayer se le pareció. No digo peor, porque peor ya es imposible. Parecía que no había más alcantarillas por debajo del juego que está ofreciendo el Real Murcia desde que en enero el KBusiness jugó a desvalijar el vestuario de Nueva Condomina; pero, una vez más, lo reconozco, me equivoqué. Tuvo que llegar Julio Algar para demostrarnos que la caída hacia abajo no tiene fin.

Se desconoce cuál es el plan del técnico para cada partido. Se desconoce, porque realmente no existe. Y ayer se volvió a comprobar. Ni ante el Almería B, equipo que como ya les he contado se apellida con todas las cosas negativas que se les puedan ocurrir -colista, descendido, más goleado...-, pudieron dar los granas una alegría a la afición. Fue un encuentro de desidia total y en el que todavía no se cerró la permanencia de forma matemática. Parecen empeñados los murcianistas en esperar al último día. Vale que ya está hecho, pero hasta que realmente no se den los números, nadie va a dormir tranquilo. Bueno, nadie no, porque a Algar se le ve tan feliz. De hecho, ya defiende una y otra vez, que si no se gana no es por defecto propio sino por virtudes de los demás equipos.

Volvía a jugar el Real Murcia con dos delanteros. Y saltaba el terreno de juego Henrique ante la baja por sanción de Josema. Da igual quién aparezca en el once, el guión siempre es el mismo. Patadones arriba en busca de Chumbi y Manel, y rezar para que se aparezca la virgen y se dé el milagro. Ayer no se dio. La tuvo Manel en el minuto 5, pero en el mano a mano se la tiró al cuerpo a Jero cuando el meta visitante ya estaba incluso vencido. Poco más se vio en los primeros cuarenta y cinco minutos. O, sí se vio, pero es preferible no hacer sangre con la mira desviada del rifle de Henrique. Sus disparos fueron tan lejos que ni el eco sonó en los oídos del portero lorquino.

También la tuvo el Almería. Sergio Pérez aprovechaba un fallo defensivo para quedarse delante de Mackay. Se demostró por qué el filial rojiblanco está en el último puesto de la clasificación. El delantero se quedó con las ganas al ser más rápido el meta grana.

Ya en la segunda parte el Murcia siguió con su ritmo cansino, con sus cero ganas, con su desprecio a los que se molestan a desplazarse al estadio pese a que el pescado hace tiempo que ya está vendido. Solo la entrada de Víctor Curto pareció reactivar a los murcianistas. La tuvo el delantero catalán en el 89, pero su disparo a bocajarro fue al cuerpo de Jero.

Lo mejor del partido llegó cuando el colegiado señaló el final del encuentro. La tortura psicológica había acabado y el Real Murcia se confirmaba como un auténtico maestro de hacer sufrir. Aunque los murcianistas no castigan a sus rivales, condenan a su propia afición.