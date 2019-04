Crónica de un despido anunciado

La 'era Pedro Munitis' al frente del UCAM Murcia CF llegó ayer a su fin. El detonante final fue la derrota del pasado sábado en la visita del conjunto universitario a El Ejido, donde cayeron de forma justa y merecida (2-0). Eso sí, más que ese tropiezo, ha sido la reciente racha de malos resultados, fraguada durante los dos últimos dos meses, la que ha terminado por hundir las expectactivas de un equipo que jugaba como los ángeles con Munitis como gran artífice de la gesta.

Y es que no debe olvidarse que el cántabro, con una plantilla corta y mermada por las lesiones, no solo impulsó durante la primera vuelta un proyecto que no tenía grandes aspiraciones, sino que lo ha mantenido en puestos de play off con sobrada holgura durante seis meses de competición.

Sn embargo, a partir de ahí puede llegar una de las claves de la lectura del despido de Munitis. Tras firmar dos tercios de campeonato a gran nivel, el club decidió realizar una fuerte inversión que fortaleciera los pilares de una plantilla que soñaba con todo en enero. El efecto ha sido justo el contrario al deseado.

Las lesiones y problemas internos en el vestuario han tambaleado el liderazgo de Munitis, tirado por tierra el sueño del liderato, y han puesto en un serio compromiso la presencia en el play off de ascenso a Segunda. El CD Badajoz es un avión que ahora parece inalcanzable para un UCAM moral y físicamente hundido.

Por ello, tras una única victoria en las últimas nueve jornadas, y sin ganar en casa desde el 24 de febrero, la ventaja de puntos lograda anteriormente ha sido rápidamente neutralizada y las sensaciones mostradas por el equipo sobre el césped no han sido precisamente alentadoras.

Por ello, el presidente ya apostó por el despido de Munitis la pasada semana, viendo neutralizado su 'calentón' por los hombres de fútbol del club. Sin embargo, la mala imagen ofrecida en El Ejido ha puesto de acuerdo a toda la cúpula directiva del UCAM y Munitis ya es historia del club universitario.

Su historia ha durado poco más de un año, y pese a su mensaje positivista y de confianza hacia su plantilla en cada una de las ruedas de prensa en las que ha intervenido, la realidad es que el entrenador había perdido el apoyo de parte del vestuario en las últimas semanas. La actitud sobre el césped de algunos de ellos no ha hecho más que confirmar esa premisa. Munitis se despedirá hoy en El Mayayo en rueda de prensa a las 17.00 horas.



Juan Merino, el mejor colocado

El UCAM Murcia, por tanto, tiene su banquillo libre y listo para ser ocupado durante las tres próximas jornadas. Lo normal sería pensar que el entrenador que venga ahora será el encargado, pase lo que pase, de seguir dirigiendo al equipo universitario la próxima campaña. El primer nombre en salir a la palestra ha sido el de Juan Merino, el cual anunció el diario La Verdad mediada la tarde de ayer. El club universitario negocia su contratación, la cual podría ser oficial hoy mismo.

Merino cuenta con una importante trayectoria en los banquillos profesionales, ya que ha dirigido al Real Betis en Primera División en dos temporadas distintas. Hombre de club, en el conjunto verdiblanco dirigió al filial en las campañas 2014/15 y la 2015/16, pero en ambos casos vio interrumpido su mandato para dirigir al primer equipo, primero como interino y después con todas las de la ley.

No obstante, posteriormente disfrutó de dos buenas oportunidades al frente de banquillos de Segunda División. El gaditano dirigió al Nástic de Tarragona en la 2016/2017, aunque solo durante veinte partidos. Cogió las riendas del equipo en enero, cuando concluía la primera vuelta, y fue despedido a falta de tres jornadas para la conclusión del campeonato. Esa temporada, precisamente, el UCAM descendería en la última jornada en el famoso encuentro disputado ante el Nástic.

La campaña siguiente, la 2017/2018, Merino se hizo cargo de un ambicioso proyecto al frente del Córdoba. Sin embargo, tres empates y cuatro derrotas en las siete primeras jornadas de Liga propiciaron su cese al frente del club andaluz. Por tanto, desde hace año y medio, el técnico gaditano no ha entrenado a ningún equipo. Ahora tendrá ante sí, probablemente, la alta exigencia de meter al UCAM en play off. Y sin margen de error.