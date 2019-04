CAP Ciudad y Águilas igualan a todo en el José Barnés

Con mucho más que tres puntos en juego se enfrentaban Ciudad de Murcia y Águilas en el José Barnés, y esa tensión se plasmó en el terreno de juego desde el comienzo del encuentro.

La primera mitad fue mucho más igualada de lo que se refleja en la clasificación, con un Águilas que acaricia el play off tras este empate, y un Ciudad que no consigue alejarse del descenso. Pese a estos condicionantes, sumados a las bajas de los locales, se vio un partido con pocas alternativas para ambos conjuntos. Tan sólo se contabilizó una ocasión de peligro del conjunto aguileño que solventó el metal local Manzanares con una parada portentosa.

En la segunda parte, el Águilas FC se mostró más ofensivo, en parte, gracias a la expulsión del mediocentro local Zafra, quien vio una doble cartulina amarilla. Ese dominio, no obstante, no se tradujo en ocasiones peligrosas. El Ciudad consiguió sumar un punto que se antoja importante en su pelea por eludir el descenso. El Águilas sigue en la pomada por alcanzar el play off, que queda a un único punto.