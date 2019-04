El Bala Azul se aferra a la lucha por el play off y el descenso queda al rojo vivo

El Cartagena-UCAM acaricia con la punta de los dedos el ascenso a Tercera División. Esa es la gran noticia del fin de semana en Preferente Philips, ya que el Efesé, tras golear al Montecasillas (1-5) a domicilio, necesita un único punto en las dos jornadas restantes para rubricar su vuelta a Tercera. Jorge López, con un doblete, contribuó a la victoria de los albinegros.

Por su parte, El Palmar, líder y también ascendido desde hace tres jornadas, cayó derrotado en su visita al Alhama (2-1). Un doblete de Blasito Bazán sirvió para remontar el tanto inicial de Cánovas. El Abarán se impuso en un partido clave para mantener vivas sus esperanzas de ascenso directo, por muy remotas que sean. Se impusieron al Racing Murcia, que también necesita un punto para certificar su presencia en el play off de ascenso (2-1).

El Cabezo de Torres empató (1-1) ante el CD El Esparragal, y confirmó su billete para esas eliminatorias de ascenso.

Por otro lado, el Bala Azul aún se aferra a esa pelea tras imponerse a domicilio (1-2) a un Archena que no se jugaba nada. Los mazarroneros mantienen una gran racha de resultados positivos y mantienen viva la esperanza. El Plus Ultra, su gran rival, no tuvo problemas para batir en casa a un Juvenia (2-0) que no consigue salir de los puestos de descenso.

La zona baja también está que arde, ya que el Balsicas tampoco consiguió ganar (2-2) ante el Mar Menor. El Balsicas se queda así a dos puntos de la permanencia y se lo jugará todo a una carta en las dos próximas jornadas.

El Villa de Fortuna si selló su salvación tras golear a un flojo Beniel (4-0), gracias en gran medida al buen doblete de José Ramírez. El Bullense, por otro lado, goleó en un duelo intrascendente al ya descendido Independiente de Ceutí (2-1), gracias a los tantos del centrocampista Alberto Alonso y de Montoya.