El Algar Surmenor se queda con la miel en los labios en Socuéllamos

El Algar Surmenor se quedó a las puertas del ascenso a la Superliga Iberdrola femenina después de ganar uno de sus tres encuentros en la fase de Socuéllamos y de ofrecer un alto rendimiento, llegando las dos derrotas sufridas por escaso margen. Tras perder en la primera jornada ante el anfitrión en un duelo donde las chicas de David Sánchez pudieron sentenciar en el cuarto set a su rival, las algareñas vencieron en el segundo duelo al Autos Cancela Zalaeta, para llegar vivas al encuentro final ante el Extremadura Arroyo, que se disputó ayer, y donde cedieron por 3-1. El duelo no estuvo exento de polémica, ya que con 15-14 en la cuarta manga, la mesa de anotadores sumó un punto al conjunto de Arroyo de la Luz. El club de El Algar, de hecho, se está planteando recurrir el resultado final, aunque es consciente de que difícilmente la Federación Española ordenará la repetición del duelo: «Creemos que han cometido un error y mañana –hoy para el lector– comprobaremos las imágenes, pero sabemos que será muy complicado que nos den la razón y se ordene la repetición del choque», explicó ayer a esta Redacción Juan Sáez, presidente del club, quien se mostró orgulloso del nivel ofrecido por sus jugadoras. «Solo nos ha faltado esa suerte que siempre es necesaria en una competición como la que hemos disputado, pero la imagen dada por el equipo ha sido alta, jugando una gran voleibol, el mejor de la temporada», explicó el cartagenero.

En el duelo de ayer, el Extremadura Arroyo, un club con pasado en la máxima categoría, y el Algar Surmenor se jugaban el ascenso a la Liga Iberdrola en la última jornada de la fase final de la Superliga Femenina 2. El partido comenzó con gran igualdad entre ambos conjuntos, pero fue el conjunto extremeño el que estuvo más acertado en los puntos finales y se anotó el primer set del encuentro con un ajustado 24-26.

En el siguiente parcial, el Extremadura Arroyo cogió confianza y con un acertado ataque y buena labor en defensa, logró anotarse el siguiente set complicando las opciones del ascenso al Algar Surmenor. Sin embargo, en la tercera manga las cartageneras se rehicieron y con una buena distribución del juego, las aportaciones de la venezolana Desiree Glod, Vanessa López y Alejandra Cegarra, lograban sumar el primer set y continuar con opciones.

En el cuarto, el más disputado, las de Extremadura Arroyo volvían a ganar con un ajustado 24-26 con unas destacadas Inmaculada Lavado e Isabela Cardoso en la red y el acertado ataque de Yohana Rodríguez. En este parcial se dio la situación irregular que el club algañero está estudiando reclamar. El 1-3 final certificaba la vuelta a la máxima categoría de Extremadura Arroyo.

En el siguiente partido se enfrentaban un ya ascendido CV Kiele Socuéllamos y Autos Cancela Zalaeta, que no había logrado ganar hasta el momento ninguno de los partidos disputados en la fase final. Las anfitrionas comenzaron tomando las riendas del partido y abriendo una brecha en el marcador que les permitía anotarse el primer set con facilidad. En el segundo, el conjunto gallego comenzó más acertado, con un igualado marcador en los primeros compases del set en los que incluso llegó adelantar a su rival, pero el Kiele Socuéllamos quería cerrar la fase final con una victoria, por lo que volvió a tomar las riendas del encuentro volviendo a cerrar el segundo parcial con una ventajosa diferencia. En el tercero y último, Autos Cancela Zalaeta volvía a empezar igualado en el marcador, intentando alargar el partido para no despedirse de la fase final con una derrota, pero su rival no le dio opciones. El Kiele Socuéllamos ganó por la vía rápida el último partido de la fase final, logrando pleno de victorias y el ascenso a la Liga Iberdrola de voleibol femenino.