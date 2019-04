El Real Murcia no gana en casa ni al colista

Quedan tres partidos para terminar la fase regular en Segunda B y el Real Murcia parece que se ha empeñado en no ganarle en casa ni al colista, ya que los pupilos de Julio Algar no han sido capaces de pasar del empate sin goles (0-0) ante un rival que está descendido a Tercera División desde hace dos jornadas. La imagen del conjunto grana tampoco ha sido la esperada tras una semana hablando de darle las gracias a los aficionados con una victoria que finalmente no ha llegado hoy y que todavía no permite firmar la salvación de manera matemática.

Al fin y al cabo se ha notado sobre el campo que se veían las caras un Murcia que ya no lucha prácticamente por nada ante un Almería B descendido a Tercera División desde hace dos jornadas. La intensidad y el control de la pelota no ha sido en la primera parte una prioridad para ninguno de los dos rivales, aunque los granas se han acercado con más frecuencia a la portería de su oponente. De hecho, Manel en el minuto cinco se ha encontrado con un balón solo delante del portero, pero el delantero grana ha estrellado el lanzamiento en el cuerpo de Jero. Era una ocasión tan clara que lo más difícil ha sido que no acabara en gol. Después el Murcia ha recurrido a su arma más conocida. Que David Forniés corra por la banda izquierda y tratar de vivir de sus centros. Así, en el minuto treinta ha llegado un remate de cabeza de Chumbi que se ha marchado alto. Diez minutos antes, tras un mal rechace de Charlie Dean, el visitante Sergio sí que ha tenido otra gran ocasión pero tan fuerte ha querido golpear el balón que se ha ido muy desviado. El conjunto grana, con el paso de los minutos, se ha atrevido a adelantar un poco las líneas, pero una defensa muy poblada ha impedido el paso una y otra vez a los locales. Aunque el Murcia se ha marchado al descanso con más oportunidades, cada equipo ha gozado de una muy clara para haberse adelantado en el marcador.

En la segunda mitad, el equipo de Julio Algar ha dado la sensación de salir al campo con las ideas más claras, al menos tratando de presionar todavía más adelantados que en el primer acto. En el minuto 51, una pared entre Chumbi y Manel ha terminado con un disparo muy ajustado del aguileño que no ha encontrado puerta por poco. Solo dos minutos después, un centro algo tibio de Armando se ha paseado por la defensa andaluza hasta que el balón se lo ha encontrado sin esperarlo Charlie Dean para rematar de manera muy forzada. Julio Algar ha apostado por retirar del campo a Miguel Díaz y dar entrada a Víctor Curto, por lo que al estar con tres delanteros sobre el campo se esperaba que pudieran aumentar las ocasiones de gol hasta el final del partido. Sin embargo al Murcia le costaba un mundo dar un paso adelante ante un oponente más joven, es verdad, pero que también exponía ciertos riesgos en defensa. Al final Algar ha optado con los cambios por tener sobre el campo tres delanteros como Chumbi, Manel y Víctor Curto. Y enlazando una jugada nadie era capaz de acercarse a la portería rival. En el minuto ochenta, Chumbi, el más activo de los locales, se ha inventado un disparo muy potente desde fuera del área, pero Manel no ha llegado a tiempo de recoger el rechace del cancerbero. El paso de los minutos le ha ido dando más ganas a los locales, pero sin el acierto necesario para inclinar la balanza.