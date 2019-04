Este UCAM es una ruina

Munitis se queda sin vidas y hoy podría ser destituido.

Un equipo hundido en la tabla como el CD El Ejido y que da sus últimos coletazos en busca de la permanencia en la categoría destrozó en la tarde de ayer a un UCAM Murcia que desde hace unas jornadas vive en una crisis constante.

Los universitarios, que en ocho jornadas solo han conseguido una victoria -Real Murcia-, se han complicado y mucho su presencia en el play off cuando ya solo restan tres encuentros para el final de la liga regular. Y es que además de perder en Santo Domingo, los murcianos vieron como el Badajoz hacía los deberes y ganaba al Malagueño, consiguiendo así tres puntos que le afianzan en el cuarto puesto de la tabla.

Pese a saber que estaban obligados a ganar, porque tras el empate frente al Ibiza ya no quedaban más balas que derrochar, el UCAM volvió a las andadas, mereciendo, esta vez más que nunca, la derrota que se confirmó en la segunda parte. Y es que los universitarios ofrecieron una imagen muy negativa. Ni el CD El Ejido, que el pasado fin de semana era barrido por el FC Cartagena, se creía lo que estaba pasando en Santo Domingo, sin embargo, sobre el terreno de juego, el único equipo que fue a por la victoria desde el principio fue el local, que, en la segunda parte, solo necesitó dos acciones para destrozar al cuadro entrenado por Munitis.

El gol de Álvaro González en el minuto 73 suponía un golpe muy duro para los de azul y dorado, pero la cuchillada definitiva llegaba solo siete minutos después. En una sola acción, el UCAM perdía a Galas por doble amarilla y encajaba el 2-0 desde el punto de penalti. Y es que Tomás no desaprovechó la oportunidad de batir a Germán.

Fue una auténtica decepción el partido realizado por el UCAM Murcia en Santo Domingo, y eso que parecía que llegaban avisados después de que el empate hace una semana frente al Ibiza en casa les sacase de la zona de play off y pusiese en cuestión la continuidad de Pedro Munitis.

Sin presencia en el centro del campo y sin apenas crear peligro en ataque, los universitarios estuvieron a expensas de un rival que esta semana ha apostado por su cuarto entrenador en lo que va de campaña.

Munitis intentaba cambiar la dinámica con un cambio en el once, sacando de inicio a Titi y Hicham en la delantera, pero las ocasiones no llegaron. Tampoco los balones a las inmediaciones del área defendida por los almerienses. Chavero y Kilian Grant no aparecían en el centro del campo y el UCAM no encontraba esa posesión que le diera confianza. Por su parte, el CD El Ejido, con balones rápidos y salidas a la contra, era mucho más efectivo, disfrutando en la primera parte de las mejores ocasiones de gol.

Solo salvaba a los universitarios la incapacidad de los locales para abrir el marcador. Dispuso de distintas ocasiones el CD El Ejido, que se aprovechaba de las enormes grietas abiertas por los propios jugadores del UCAM, sin embargo, ni Álvaro González, ni Alfonso ni Samu Corral supieron resolver cuando se quedaron prácticamente solos ante Germán. También disfrutó de una clara ocasión Sergio Sánchez, pero su balón se iba cruzado por poco.

En el otro área, en la que atacaba un equipo que ha estado 30 jornadas en puestos de play off y que hasta hace no mucho era uno de los más destacados de la categoría, poco o nada, confirmándose que este UCAM se ha venido abajo como los bizcochos cuando los sacas del horno antes de tiempo. Una falta lanzada por Gurdiel y que acabó con un balón manso en las manos de Aulestia fue de lo poco destacable de los universitarios en los primeros cuarenta y cinco minutos.

No cambiaron las cosas tras el paso por vestuarios. El UCAM, que en la primera parte había estado muy nervioso a la hora de sacar el balón jugado, conseguía retener el esférico durante más tiempo. Pero nadie era capaz de dar verticalidad al juego y aliarse con Titi y Hicham. La salida al campo de Onwu y de Luis Fernández tampoco solucionó esos problemas.

Durante muchos minutos el encuentro pareció dormido, con un CD El Ejido que ya no era tan rápido ni tenía tantas ideas. Sin embargo todo cambió en el minuto 73. Los universitarios volvieron a dejar demasiados espacios en defensa y Álvaro González aprovechó la primera que tuvo en este segundo periodo. Se plantó ante Germán y no falló, para alegría de los locales, que se están jugando la vida para mantener la categoría.

El 1-0 fue mortal para los visitantes. Quedaba tiempo por delante y había armas en el campo, pero el UCAM demostró que tiene un problema y gordo. Al primer golpe se fue a la lona y ya no se levantó. Los de Munitis no solo no reaccionaron sino que dieron una imagen que posiblemente acabe con el despido del técnico cántabro. Poco o nada tiene que ver el equipo murciano con el conjunto que peleaba incluso por ser líder hace algunas jornadas. El CD El Ejido le hizo mirarse al espejo y ver todos sus defectos. Un penalti que acabó con la expulsión de Galas en el minuto 80 fue el fin del UCAM y el fin, casi con toda seguridad, de Munitis. Tomás ponía el 2-0 en el marcador en el 81 y el partido acabaría con un animal demasiado herido y con ningunas ganas de luchar.

La derrota de ayer en Santo Domingo deja al UCAM en una situación muy delicada en su batalla por entrar en el play off. Y es que la victoria del Badajoz le aleja a tres puntos del cuarto puesto.