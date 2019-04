Esperando la 'olvidada' alegría en casa

Las entradas para el encuentro de esta tarde cuestan 5 euros.

Mientras el Real Murcia luchaba hace poco por alejarse de los puestos de descenso nadie parecía enfadarse demasiado con las pobres cifras del equipo en Nueva Condomina, ya que desde el 14 de enero, más de tres meses, la afición grana no celebra una victoria en su propio estadio. Sin embargo, con la salvación prácticamente metida en el bolsillo y recibiendo esta tarde a un filial del Almería que desde hace dos semanas es equipo de Tercera División, lo mínimo que se les puede exigir a los once que salten al campo es que firmen un partido de esos que, al menos, permita divertirse al aficionado después de una temporada plagada de altibajos en todos los sentidos.

La victoria de los pupilos de Julio Algar el pasado fin de semana en Jumilla fue una especie de bálsamo que dejaba la cierta tranquilidad de que el descenso es ahora mismo un desenlace casi imposible. Pero tanto como el propio entrenador, además de algunos de los pesos pesados del vestuario, todos han coincidido en que el encuentro de estar tarde está poco menos que pensado para hacer disfrutar a los aficionados murcianistas después de tanto tiempo de una victoria en el coliseo grana.

La alineación volverá a estar condicionada por la ausencia de algunos jugadores que estaban siendo titular sin ningún tipo de dudas. Mientras que el extremo Josema no puede intervenir por sanción al ver en Jumilla la quinta amarilla, el lateral Parras, utilizado como extremo por Algar, lo tiene muy complicado para llegar al partido después de una semana en la que ha estado trabajando al margen del equipo para recuperarse de un problemas físico que arrastra.

Por lo tanto, Algar tiene muchas opciones en este sentido y dentro de una plantilla corta, ya que desde Henrique, pasando por Miñano y el canterano Santi Bernal son jugadores que de inicio podrían encargarse de defender el extremo diestro.

También arrastra molestias el defensa Charlie Dean, aunque su presencia en el once titular de esta tarde no está ni mucho menos descartada. Tratándose de un partido que, por muchas ganas de ganar que tenga el vestuario grana, apenas tiene trascendencia para el futuro de ambos, no sería ninguna sorpresa que se pudieran ver algunas caras nuevas por parte de un Julio Algar que todavía no quiere desvelar nada sobre el futuro deportivo del club y un técnico que tampoco se descartó ni mucho menos para seguir ocupando el banquillo, aunque la idea inicial era que iba a ser el director deportivo de la centenaria entidad.

Para el encuentro de esta tarde en Nueva Condomina y ante el interés que han ido perdiendo los partidos del Murcia en lo que se refiere a afluencia de espectadores, la nueva directiva grana ha decidido establecer el precio general de las localidades a 5 euros para todo el mundo, especificando que los socios podrán retirar dos localidades más al precio de dos euros cada una. En cualquier caso, el trabajo con la calculadora de los nuevos dirigentes del club grana ha ido desluciendo el capítulo deportivo hasta el punto de que a cuatro jornadas para el final con 12 puntos en juego, el Murcia no se va a jugar absolutamente nada.

Y en principio los chavales del Almería no llegan a los campos en pensar en salir goleados por mucho que hayan descendido. Esteban Navarro, el actual preparador del filial almeriense, ha dejado claro a lo largo de la semana en unas declaraciones a la web oficial de la entidad almeriense que «lo que tenga que venir pues vendrá sobre mi futuro, pero lo que quiero es acabar el año y que los chavales defiendan escudo con dignidad, jugar con mucho compromiso hasta el último partido, no nos queda otra».