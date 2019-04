El Alhama Féminas inicia hoy ante el Depor el viaje hacia la Liga Iberdrola

Esta tarde, el fútbol femenino en la Región de Murcia en general y el fútbol alhameño en particular van hacer historia. A las cinco se disputa en el campo José Kubala, el choque de ida de la primera eliminatoria del play off por el ascenso a la Liga Iberdrola. El Alhama Féminas, brillante segundo clasificado tras el Valencia B, en el Grupo VII, va a recibir al Deportivo de la Coruña, campeón del grupo I; sin duda el coco de esta Segunda División. Las gallegas no han perdido ni un solo partido en la liga regular. Ha ganado todos los encuentros como visitante. Por su parte, el Alhama también está invicto en su campo, por lo que se espera un duelo de titanes.

Las visitantes van a estar acompañadas por doscientos aficionados llegados desde La Coruña en autobús y vehículos particulares.

Las gradas del recinto alhameño registrarán la mejor entrada de su historia.

El técnico local ha convocado a dieciocho jugadoras: Esmeralda, Mireya, Tamara, Sheila, Judith, Paula, Andrea Morente, Ana López, Marta, Jessy, Marina, Desi, Andrea Totana, Violeta, Carmen Fresneda, África, Helena Torres y María Requena. Esta última tendrá que presentarse a las ocho de la mañana en un colegio electoral, ya que ha sido designada presidente suplente. En el caso de que no se presente el presidente titular, tendría que conformar la mesa y no podrá jugar por la tarde. Es titularísima en el esquema de Randri.

El precio de las entradas será de cinco euros tanto para socios como no socios. Los menores de dieciséis años no pagan.

El principal objetivo del Alhama Féminas es como mínimo mantener la eliminatoria abierta hasta el próximo fin de semana donde jugará el choque de vuelta, presuntamente en el estadio Riazor aunque no se descarta que sea en la Ciudad Deportiva.

El técnico visitante, Manu Sánchez, tiene toda la plantilla disponible. Han marcado 150 goles y han encajado 13.