Munúa prefiere jugar al despiste

Gustavo Munúa, entrenador del FC Cartagena, no ha sido nunca partidario de ofrecer abiertamente qué prepara, cómo lo hace o qué jugadores ha elegido para saltar de inicio en uno u otro partido. En la época en la que los técnicos tienen más información que nunca que sus oponentes, se ha generalizado el hecho de dar el menor número de pistas posibles, efectuar entrenamientos a puerta cerrada y jugar con la incertidumbre hasta momentos antes de que arranque el partido.

No siempre funciona esta táctica, porque este FC Cartagena que entrena Gustavo Munúa ha tenido que modificar su manera de jugar debido a que los oponentes conocen a la perfección cuáles son sus puntos débiles y la manera de hacerle daño al que hasta la jornada trigésima era el líder indiscutible del Grupo IV.

Munúa se decantó la pasada jornada por modificar su sistema de 4-3-3 por un 3-5-2, con más consistencia defensiva y más velocidad por los carriles. Y le funcionó. Tanto que en la rueda de prensa previa al encuentro que se jugará este domingo a partir de las seis ante el San Fernando, el entrenador uruguayo prefirió dar la callada por resupesta cuando se le preguntó acerca de esta cuestión.

«La última jornada hicimos un buen partido, con buenas sensaciones entre los futbolistas y con un bloque enchufado y con energía. Hemos cambiado el sistema, tenermos otras variantes, pero lo que no voy a hacer es decir cómo vamos a jugar el siguiente compromiso», esgrimía Munúa.

Hasta el propio presidente de la entidad, Paco Belmonte, hablaba hace unos días de este asunto y añadía que el hecho de poder añadir una variante táctica al esquema de juego del equipo, y que ésta hubiera resultado exitosa, «no quiere decir que la vayamos a utilizar todas las jornadas, pero sí que generaremos dudas a los rivales de si salimos con el 4-3-3 o con el 3-5-2».

El San Fernando se ha confirmado como un equipo muy solvente en su campo, capaz de ganar casi el 70% de los partidos en su terreno de juego y ha marcado en 14 de estos 17 enfrentamientos que ha disputado en su campo. Esto hace que podamos suponer que el entrenador cartagenero quiera tener muchas precauciones defensivas para evitar repetir los tres traspié consecutivos a domicilio ante el Sanluqueño, Badajoz e Ibiza.

«Esta temporada hemos ido a campos complicados y hemos sacado buenos resultados», añadía el entrenador cartagenerista, para añadir que al equipo gaditano le gusta el juego con balón largo, «segunda pelota, juego físico y muchos duelos individuales. Al final de liga entra en juego el estado de ánimo y emocional de cada equip0 y espero que nos sepamos manejar bien en estos momentos».

El encuentro que dirimirán San Fernando y FC Cartagena será el último que se dispute esta jornada trigésimo quinta, por lo que ambos ya sabrán qué es lo que han hecho rivales directos para los albinegros como Melilla, Recreativo o el propio Badajoz, mientras que los gaditanos también sabrán de las opciones que aún pueden mantener de escalar hasta posiciones de play off si Badajoz y UCAM Murcia pincharan esta jornada. «Estamos en la recta final de la temporada y todo influye en estos momentos, también los resultados de los demás», decía Gustavo Munúa. «Pero debemos hacer nuestro juego. Lo más importante es hacer lo que debemos. Para ser primeros precisamos además de que otros resultados se nos den a nuestro favor».

No obstante, explicó el uruguayo que si bien este tramo final de la competición va a resultar «muy parejo», prefiere no hacer cábalas de lo que vaya a ocurrir, a pesar de que sí le ha echado un vistazo al calendario que esperan los demás rivales. «Vamos a ir partido a partido. No nos deben despistar los demás resultados. Solo ganaremos con el trabajo que seamos capaces de hacer durante la semana».

Por último, el técnico albinegro subrayó que la victoria de la última jornada ante el CD El Ejido ha supuesto «quitarse un peso de encima. Todos los paridos no son iguales, pero los resultados no se nos estaban dando de cara. Era importante volver a ganar, porque nos queda ya muy poco margen para el error. Nos ha ayudado a ganar en ánimo y confianza».

Por último, tres son las bajas que tiene el entrenador para esta jornada, todas ellas debidas a problemas físicos. Se trata del defensa Antonio López, quien anda recuperándose de una microrotura en el sóleo de la pierna derecha; Cristo Martín, que trata de volver a jugar tras una rotura fibrilar del recto femoral del muslo derecho y, por último, Luis Mata, el último en caer con una elongación femoral en el muslo de su pierna izquierda.