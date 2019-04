Munitis se la juega en El Ejido

El 16 de septiembre de 2018 el UCAM Murcia sumaba tres puntos ante el FC Cartagena en el Cartagonova (1-2) que le permitían acceder a los puestos del play off. Era demasiado pronto para hacer balance. No había transcurrido ni un mes de competición cuando los de Munitis entraban entre los cuatro primeros, sin embargo, llegó octubre y el UCAM se acomodó en lo alto de la tabla. Pasó noviembre y nadie sacó a los universitarios de ese escalón. Tampoco en diciembre. Ni en enero con el cambio de vuelta y los fichajes invernales. La tendencia se mantuvo en febrero y en marzo.

El play off se convertía en el hábitat del conjunto murciano. Pese al bajón dado a partir de febrero, nadie conseguía desplazar a los de azul y dorado de los cuatro primeros puestos. Sin embargo, una sola victoria en siete jornadas, racha a la que se ha unido el gran sprint que está haciendo el Badajoz, ha provocado que después de 31 jornadas en las nubes, el UCAM haya caído a la quinta plaza. Fue el pasado domingo, tras empatar con el Ibiza, cuando los nervios y las dudas aparecieron de verdad en La Condomina. Aunque a falta de cuatro jornadas para el final, nadie tiene asegurado estar en la fase de ascenso.

De ahí, que la batalla se haya vuelto más intensa que nunca. No habrá respiro ni posibilidad de fallo, por ello al UCAM Murcia no le queda otra que ganar sí o sí esta tarde a un CD El Ejido que también vive su guerra particular, la del descenso.

Llegan los universitarios a Santo Domingo con el agua al cuello y con Pedro Munitis en el alambre. Se salvaba el técnico cántabro el pasado lunes del calentón de José Luis Mendoza, pero su continuidad solo está asegurada si gana esta tarde, porque el presidente del club tiene claro que si se empata o si se pierde apostará por un cambio en el banquillo. Para que la marejada no se produzca, tendrán que reaccionar los murcianos, especialmente en ambas áreas, y es que a la vez que los hombres de ataque no consiguen ver puerta con facilidad, en defensa también se están dando demasiadas concesiones, de hecho de los once primeros clasificados, los universitarios, con 34 tantos encajados, son los que más goles reciben.

Recupera Munitis para esta primera final a Alejandro Chavero, quien no estuvo hace una semana en el partido frente al Ibiza por sanción. En cambio perderá por acumulación de tarjetas a un Grego Sierra que estaba actuando en el centro del campo. Aunque el UCAM Murcia no ofrece lista de convocados a los medios, lo normal es que tampoco esté disponible para el choque en El Ejido Jean Jules.El centrocampista camerunés fue baja de «última hora» hace una semana según informó el club, y desde la entidad azul y dorada no han dado más datos de sus molestias, pero algunas fuentes indican que podría estar varias semanas fuera. También habrá que ver si Luis Fernández puede ser de la partida. El delantero, que el pasado domingo reaparecía tras dos meses fuera, se marchaba con problemas físicos.

Si el UCAM llega en crisis, mucho peor es la situación de un CD El Ejido que esta semana destituía a Manolo Ruiz, provocando el cuarto cambio en el banquillo. Para lo que resta de campeonato, en el que los almerienses se juegan la permanencia, en el banquillo se sentará un trío de técnicos -Nogueira, José María Martínez y Javi Suárez-.

Los celestes, a cinco puntos de la salvación, tienen la baja por acumulación de tarjetas de Gabri. Por su parte, recuperarán a Álvaro González.