Julio Algar: "Lo importante es agradar al público"

El madrileño Julio Algar llegó al Murcia el 18 de marzo después de una racha preocupante de nueve jornadas sin ganar y con un debate caliente entre el actual Consejo de Administración y la Plataforma de Apoyo al Real Murcia (PARMU) de quién debía ser la persona que ocupara la secretaría técnica grana. Tras el fugaz paso de Pedro Cordero como secretario técnico, quien se marchó vaticinando una frase: «Zapatero a sus zapatos, que nadie que no sepa se meta en la parcela deportiva», la marcha deportiva del conjunto grana ha ido del mal en peor, hasta el punto que desde el 13 de enero no se celebra una victoria en Nueva Condomina. El paso de Julio Algar ayer por sala de prensa dejó en el aire una duda importante, si el madrileño será entrenador o director deportivo la próxima temporada: «Puede venir cualquier entrenador o que no venga ninguno, es una cuestión que se estudiará a final de la temporada con más calma», una afirmación que no descarta que la figura del extécnico del Lorca pueda hacer las veces de entrenador y director deportivo, tal y como hizo con bastante éxito José Manuel Aira en sus tres temporadas al frente del banquillo de Nueva Condomina.

El técnico del primer equipo comentaba que «a estas alturas de la temporada a todos los equipos nos cuesta ganar, por lo que tenemos que evitar el bloqueo en casa, que a veces se produce por las ganas de agradar y tenemos muchas ganas de vencer aquí por la afición, por la gente que nos acompaña siempre como en Jumilla la semana pasada», explicó un preparador que hasta el momento marcha por el buen camino de firmar la permanencia de forma matemática. La victoria del pasado sábado en Jumilla ha resultado un poco balsámica para una plantilla que ha llegado a verse más cerca del descenso de lo que hubiera preferido.

«No nos tenemos que equivocar porque el rival que nos visite esté ya descendido a Tercera División, ya que cada uno estamos donde nos merecemos y mis jugadores saben que en el adversario hay jugadores de mucha calidad», avisó un Julio Algar que no quiere en ningún caso que se repita la pobre imagen de la derrota ante el Don Benito que terminó por hacer explotar a una afición que lleva demasiado tiempo escuchando distintas versiones y que no sabe a quién creer», dijo el expreparador del Lorca el curso pasado.

Sobre si su futuro está más ligado a la secretaría técnica o al banquillo, Julio Algar no quiso vender la piel del oso antes de haberla cazado y explicó de manera rotunda lo siguiente: «Al final de temporada puede venir cualquier nuevo entrenador o ninguno, ya que estudiaremos todas las posibilidades».

El conjunto grana lleva desde el 13 de enero, ante el San Fernando, sin celebrar una victoria en Nueva Condomina, algo que no pasa desapercibido para un Julio Algar que sabe perfectamente de la exigencia del club: «Lo que más me gusta es las ganas que tienen los jugadores de agradar a los aficionados con una victoria, aunque el rival que viene llega descendido a Tercera no quiere decir que sea ni mucho menos inferior a nosotros».

El conjunto grana tiene al alcance de la mano la permanencia de forma matemática en Segunda B tras una temporada cargada de altibajos, pero la realidad es que necesita ganar como mínimo un partido para hacerlo realidad de forma matemática. «Al final de la temporada cada equipo está donde se merece, por lo que tenemos que seguir trabajando. Para mí, igual que al resto de jugadores, lo más importante es poder agradar al público de una u otra manera con un partido que les sirva de celebración», explicó un preparador madrileño que sabe que el hecho de que llegue un equipo descendido no quiere decir que vaya a saltar al campo vaya a regalar los tres puntos.

En cualquier caso, lo más inminente en la entidad grana es firmar la permanencia lo más rápido posible, ya que en el capítulo institucional siguen generándose nuevas dudas cada semana que pasa. Por ejemplo, hace quince días el club comunicaba de manera oficial que necesitaba alrededor de dos millones de euros para terminar la temporada, mientras que el año del abogado Guillermo Martínez Abarca se confeccionó un presupuesto de 800.000 euros que dio para luchar por el ascenso, aunque no se consiguiera.

Julio Algar tiene que lidiar con bajas importantes como las de Parras, Josema y Nahuel, pero el extécnico del Lorca confía en que se pueda sacar un resultado positivo mañana ante el descendido filial del Almería en Nueva Condomina, «aunque no hay que fiarse porque tienen mucha calidad», dijo el madrileño.