Veintiséis partidos de sanción a jugadores y cuerpo técnico del Algar, y cierre del Sánchez Luengo

El CD Algar caía el pasado domingo en su campo ante el Estudiantes. Pero el 0-2 encajado por los algareños, equipo que está en puestos de descenso a Preferente, no es la peor noticia del choque correspondiente a la jornada 37 en el Grupo XIII de la Tercera División. Todos los incidentes que fueron sucediéndose en la seguna parte y a la conclusión del choque, y que quedaron reflejados en el acta del colegiado, han supuesto duras sanciones para un CD Algar que queda en una posición muy complicada para lo que resta de campeonato.

En el acta del mencionado encuentro, Juan Antonio Marín Valverde dejó constancia de los insultos que había recibido el equipo arbitral, así como de la actitud violenta de los integrantes del Algar, sobre todo cuando el choque ya había acabado. Según el colegiado, los futbolistas locales le dedicaron expresiones como «eres un subnormal», «no tienes ni puta idea de lo que estás pitando», «no tenéis vergüenza», «sois unos hijos de puta y cagones», «es que estás tonto, o que mierda te pasa». Además, también habla de enfrentamientos con jugadores rivales, de golpes fuertes a la puerta del vestuario del Estudiantes o de una patada a un botiquín que había en el terreno de juego a la vez que le decía a un adversario «cállate que te reviento».

Analizada la redacción del acta arbitral, el Juez Único de Tercera no ha tenido ninguna duda en establecer un duro castigo para el CD Algar. En total veintiséis partidos de sanción entre jugadores y cuerpo técnico. Además, el conjunto algareño sufrirá la clausura del Sánchez Luengo durante un encuentro.

En la plantilla, Francisco José Sánchez Martínez ha sido castigado con cinco partidos -uno por su expulsión, otro por insultar a un contrario y cuatro por hacer lo mismo con el colegiado-; Daniel Abellán tendrá que cumplir cuatro encuentros de suspensión por agredir a un contrario; Miguel Castejón estará parado dos partidos por menospreciar al colegiado, y José Francisco Dávila ha sido sancionado con 4 partidos por insultar al árbitro.

En cuanto al cuerpo técnico, Isaac Jové, entrenador del CD Algar, se perderá cuatro partidos por insultar al colegiado; misma sanción que tendrá que cumplir el delegado, Roque Gracia. Por su parte, Rosendo Lizón, delegado sin mutualidad, ha sido suspendido por dos partidos e inhabilitado por dos meses por incumplir sus obligaciones.

El CD Algar, tras la reunión llevada a cabo el martes, ya hizo un comunicado en el que expresaba su «disconformidad» por lo reflejado en el acta arbitral. «Queremos manifestar que en ningún momento hubo agresividad por parte del equipo local hacia el equipo visitante y al trío arbitral». «En el mismo documento se menciona a jugadores que no estaban convocados ni llevaban ropa identificativa del club. Además, el público en ningún momento se introdujo en la zona de vestuarios».

En la misma nota, la directiva del Algar pide que se «reduzca la sanción lo máximo posible», añadiendo que «debido a lesiones y expulsiones solo contamos con nueve jugadores del primer equipo, no pudiendo recurrir a ayuda del equipo juvenil, que se encuentra en muy mala situación». «En caso de no poder atender esta solicitud, nos veríamos obligados, muy a nuestro pesar, a abandonar la competición», explican, para avisar de que «nos reservamos el derecho a denunciar al colegiado», porque «mucho de lo que dice en el acta no lo vio», añadiendo que «se lo transmitió oralmente el delegado federativo, Antonio Cubero López, quien a su vez estando en la grada discutió con el padre de un jugador, diciendo que 'estos se van a enterar porque el acta la voy a hacer yo'».