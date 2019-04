Otra ecuación para Sito Alonso

Desde que llegó al UCAM Murcia el pasado mes de febrero, Sito Alonso ha tenido que ir afrontando problemas de diversa índole. Primero, a nivel táctico y de actitud; después, el déficit de confianza; y por último, las bajas por lesión. Esta semana, por contra, tendrá que resolver una ecuación por 'overbooking' de jugadores salvo que Luka Mitrovic, quien ayer no entrenó por precaución, no pueda jugar el domingo en la pista del Baxi Manresa (17.00 horas). Con Álex Urtasun, pese a que se ha caído de la rotación desde la llegada del entrenador madrileño; Dino Radoncic, que ha ganado confianza y convertido también en un buen recambio para Ovie Soko en el puesto de ala pívot; y Brad Oleson y Emanuel Cate como fijos por su condición de cupos, son trece los jugadores que tendrá a su disposición el preparador, aunque en la plantilla hay más, pero no cuentan como son los casos de Edu Durán y Alberto Martín.

El estreno de Kyle Hunt, el cinco que ha llegado para sustituir al lesionado Kevin Tumba después de tres semanas de larga espera, está garantizado. Si finalmente, como se espera, también puede jugar Luka Mitrovic, quien se perdió el partido de la pasada jornada, son varias opciones que tiene el técnico para componer el equipo más competitivo posible para visitar a un rival que pese a tener uno de los presupuestos más bajos de la ACB, es un firme candidato a entrar en los play off por el título. Entre ese abanico de posibilidades hay dos jugadores que cuentan con más papeletas de quedarse fuera por el protagonismo secundario que han tenido en las últimas semanas y que sus puestos están cubiertos. Uno de ellos es el base Charlon Kloof, quien está realizando una temporada decepcionante, uno de los hechos que provocó que el UCAM fichara a Manu Lecomte, quien ha jugado ya dos partidos. En estas casi dos semanas que ha tenido el equipo de descanso obligado por trasladarse al jueves 2 de mayo el duelo contra el Real Madrid, el internacional belga ha tenido tiempo para asimilar más los sistemas. Acusó en sus dos primeras actuaciones falta de confianza, ya que pese a llegar precedido por una buena fama de excelente tirador, no anotó ni un solo triple en los 26 minutos que estuvo en la pista -solo lanzó 3 veces-. Y de Askia Booker, Alonso siempre podría también recurrir a Urtasun como director de juego circunstancial. Todos estos condicionantes convierten a Kloof en uno de los posibles descartes.

El otro jugador señalado es Damjan Rudez. El croata se ha convertido en la gran decepción de la temporada. Con Dino Radoncic ofreciendo buenos minutos en el puesto de ala pívot y ganando protagonismo, Sito Alonso ha encontrado en las jornadas precedentes una alternativa fiable en el juego interior para dar descanso a Ovie Soko. Además, con Kyle Hunt, un cinco puro, ya cuenta con otra arma en un puesto donde también tiene a Emanuel Cate. Y teniendo en cuenta el perfil de Mitrovic, un cuatro que también actúa de cinco, Rudez se queda prácticamente sin sitio. A todo ello hay también que sumar que el croata es el peor defensor del plantel.

El Baxi Manresa, por contra, llega con déficit de efectivos a este partido. Después de reinventarse en varias ocasiones durante la temporada, ahora le toca otra. Pero en las anteriores, como cuando se fue Alex Renfroe, el jugador que acribilló al UCAM en el Palacio (28 puntos y 7 asistencias), siempre ha salido reforzado gracias a la mano de su entrenador, Joan Peñarroya. Ahora le toca solventar otro problema, la baja del base Corey Fisher. Para cubrir esa ficha ha logrado esta semana la cesión desde el Valencia del joven mallorquín Sergio García, quien debutará ante los murcianistas. Además, el ala pívot Erik Murpy es duda por una fascitis plantar. Pese a todo, el equipo del Vallés es sexto en la clasificación con 16 victorias y solo 12 derrotas y llega a esta jornada tras encadenar tres éxitos consecutivos.