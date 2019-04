Brocanelo asumirá la confección de la próxima plantilla

El Jimbee Cartagena acabará este fin de semana la competición regular en Primera División. El hecho de no haberse clasificado para los play off de ascenso supone una enorme desilusión para la afición, que esperaba de este proyecto mucho más de lo conseguido. El club aguarda la conclusión de la campaña para empezar a tomar decisiones, tanto de bajas como de altas. Según André Brocanelo, el preparador brasileño del equipo, Jimbee es quien manda a la hora de formalizar los contratos o finiquitar los mismos, pero «será mía la decisión de los jugadores que vengan la próxima temporada». No quiso hablar de altas, bajas o rumores. «Todavía no se sabe. No es el momento aún de hablar, sobre todo por respeto a la plantilla. Si escucháramos todo lo que se dice de los que pueden llegar, habría que prescindir de más de la mitad de la plantilla. Tenemos un buen grupo, la base es buena, los jugadores están comprometidos».

Thalles, el primero en sonar

Curiosamente ayer el periodista Gustavo Muñana, especializado en futbol sala, informaba en las redes sociales de la próxima contratación del brasileño Thalles, un ala cierre de 19 años que juega en el Industrias Santa Coloma, por el que Jimbee Cartagena pagará cláusula de rescisión y que firmará por cinco temporadas.

Por otro lado, este sábado el Jimbee juega el último partido de Liga ante Palma, que además será televisado. «Estos partidos tanto para los que jugadores se quedan como para los que se van es un escaparate por el hecho de jugar con la televisión en directo, donde muchos equipos se pueden fijar y eso a los futbolistas les viene bien».

El técnico brasileño dijo que será un encuentro complicado ante Palma, porque el rival tiene posibilidades de acabar tercero e intentará aprovechar todas sus opciones.