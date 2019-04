"Jugar con dos delanteros es igual de bueno para Chumbi que para mí"

Con la llegada de Julio Algar al banquillo, el ex del Lorca ha perdido protagonismo

«Jugar con dos delanteros es mejor tanto para mí como para Chumbi, ya que no es lo mismo tener más ayuda para que un compañero te prolongue un balón o te pueda echar una mano en un momento concreto. Los dos nos conocemos de nuestra etapa en el Lorca y personalmente jugar con él me ayuda». Así se encargó ayer José Manuel Martínez Bel, 'Manel', de dejar clara su opinión sobre si el Real Murcia lo hace mejor cuando tiene a dos 'nueves' sobre el campo o si es preferible reforzar otra zona para sacrificar un delantero. En cualquier caso, el delantero catalán explicó que «también entiendo que haya partidos en los que sea preferible no jugar con dos futbolistas en un sitio concreto, son opciones».

Hasta la llegada de Julio Algar al banquillo grana no existía ninguna duda sobre quién era el '9' del Murcia. Con Víctor Curto entre algodones varias veces a lo largo del curso y un Chumbi que no se ha puesto las pilas hasta la segunda vuelta, Manel se ganó el derecho de ser el delantero titular a pesar de no haber disfrutado de una gran racha goleadora. No obstante, tras la marcha de Dani Aquino, ahora mismo es el máximo goleador de la plantilla con siete goles en el torneo liguero.

Fue titular en el estreno de Julio Algar en el campo del filial del grana, donde el exjugador del Lorca anotó el tanto del triunfo siendo titular, pero después desapareció del mapa, algo que ayer también quiso reivindicar: «Creo que estoy aprovechando la oportunidad con goles, porque llevaba dos partidos sin jugar ni un minuto y en el momento que he tenido ocasión de ayudar al equipo creo que lo he demostrado». Manel desapareció del once titular de la noche al día tras esa jornada y ni tan si quiera pisó el terreno de juego contra el Cartagena ni ante el UCAM, dos partidos ante equipos importantes.

La apuesta decidida de Julio Algar por Chumbi no impidió que en su reaparición en Jumilla fuera el encargado de abrir el marcador, una victoria que prácticamente deja al conjunto grana con la permanencia en el bolsillo.

«En el vestuario nadie dice que la permanencia está conseguida hasta que no sea de forma matemática y los tres puntos ante el Jumilla han venido muy bien para no vernos en una situación delicada, pero la gran espina que todos seguimos teniendo es brindarle una victoria y un buen partido a nuestra afición», respondió un futbolista que todavía tiene un segundo año de contrato con la entidad grana y que a tenor de sus palabras tiene toda la intención de cumplirlo. «Yo tengo todavía otro año de contrato con el Murcia y mi idea no pasa por otra cosa que no sea seguir aquí. De todos modos, el objetivo primordial es firmar ya la permanencia para cerrar una temporada que ha sido dura en todos los sentidos».

Manel llegó a la plantilla grana, en teoría, para ser otra opción en ataque que partía por detrás de Curto y de Chumbi en la pretemporada, pero los problemas físicos de sus dos compañeros a lo largo del campeonato liguero le han permitido gozar de ocasiones suficientes como para demostrar, sin ser un gran goleador, es de esos delanteros que tiene una facilidad pasmosa para bajar al césped todos esos balones largos que no todos saben 'contener'.

Lo que ha hecho, cinco goles habiendo sido titular en 24 partidos, no es una media ni mucho menos de Primera División, pero si los entrenadores terminan confiando en él, será por algo sin ningún tipo de dudas.