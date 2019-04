Los Jazz caen eliminados pese al buen partido de Rubio

El base español Ricky Rubio puso fin este miércoles con una insuficiente brillante actuación a su temporada en la NBA después de que los Jazz de Utah no fueran capaces de ganar en el quinto partido de su 'playoff' de la Conferencia Oeste a Houston Rockets, que se impusieron por 100-93 para poner el definitivo 4-1.

La franquicia de Salt Lake City había alargado la serie tras ganar el cuarto partido, pero no pudo dar la sorpresa en el Toyota Center pese a que llegó al momento decisivo del partido con las opciones intactas después de que Ricky Rubio anotase para poner un emocionante 94-93 con poco más de minuto y medio.

Eric Gordon falló en su siguiente intento y el base catalán se la jugó con un triple que no entró, pero PJ Tucker tampoco acertó con sus dos tiros libres. Sin embargo, la estrella visitante, Donovan Mitchell, perdió el balón ante Gordon y a Tucker no le tembló en esta ocasión la mano para coger aire. Un tapón de James Harden sobre Rudy Gobert puso fin a la emoción ante unos Jazz que no pudieron hacer ninguna canasta más desde aquella de Rubio.

El de El Masnou firmó una gran despedida a la temporada, volviendo a lograr un gran 'doble-doble' con 17 puntos, con 7/15 en tiro (1/5 en triples), y 11 asistencias. Sólo el suplente Royce O'Neal anotó más (18) que el español en un partido donde los visitantes echaron de menos una noche más brillante de Donovan Mitchell (4/22 en lanzamiento).

Los Rockets, segundo equipo de la Conferencia Oeste que sella su pase a las semifinales tras los Portland Trail Blazers y que espera al ganador del Warriors-Clippers, se basaron en su quinteto inicial, con cuatro de sus componentes sumando dobles dígitos de anotación y liderados por Harden (26), pese a su mal partido desde la línea triple (3/12).