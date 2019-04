Aketxe y Rubén, en el punto de mira

Belmonte dice que necesitarán al menos diez puntos de los doce que aún restan para ser campeones

La temporada que están ofreciendo los delanteros Isaac Aketxe y Rubén Cruz poco tiene que ver a la del año pasado. El presidente del FC Cartagena, Paco Belmonte, también los ha colocado en el punto de mira. « La temporada de Aketxe y Rubén Cruz no es la esperada, están muy por debajo de lo que todos esperábamos», esgrimía el mandatario.

Elady se ha destapado como goleador y sus 18 tantos han facilitado, en gran medida, que el equipo se mantenga con aspiraciones de luchar por el título.

Mientras que el jugador jienense está cerca de convertirse en el máximo goleador del equipo en una temporada regular, sus dos piezas claves en la punta del ataque atraviesan una crisis de goles acuciante y, además, preocupante. Basta con recordar que Rubén Cruz llevaba el año pasado a estas alturas de la temporada 10 tantos y su compañero Aketxe había logrado anotar hasta 13 dianas. Fueron pareja en el ataque del Cartagena un buen número de partidos y gracias a su acierto el equipo logró mantenerse en lo más alto de la clasificación y acceder al campeonato en el Grupo IV.

En estos momentos, por contra, Rubén Cruz acumula tres goles en la competición regular -dos más en Copa del Rey-, mientras que el atacante vasco lleva siete en este mismo periodo, un 57% menos de capacidad anotadora de un año a otro.

De ahí que se hable de la dependencia anotadora de Elady, a lo que el mandatario añade que «Casi seguro -en referencia a Elady- que se va a convertir en el máximo goleador de la historia del Cartagena siendo un jugador de banda. Vaya un acierto del Cartagena que un futbolista de banda sume 18 tantos, hay que verlo así y no que haya dependencia de él». El presidente hizo estas declaraciones en Onda Regional, en las que además, hablaba del papel de sus dos delanteros, de la capacidad de ambos y, además, de la esperanza de que vuelvan a demostrar su capacidad para ayudar al ascenso. « La temporada de Aketxe y Rubén Cruz no es la esperada. Están muy por debajo de lo que todos esperábamos, pero en cualquier momento te pueden dar el partido, el liderato o el ascenso. Ahora, en las cuatro últimas jornadas esperamos que vuelvan a enchufarse y que regresen sus goles. No tengo ninguna duda que tienen gol, pero no está siendo su mejor año de cara a puerta rival».

Insistía el presidente en la emisora regional que nadie ha dicho todo esta temporada, ya que con cuatro partidos aún por disputarse, la clasificación puede dar un vuelco aún. «El calendario no es benévolo para nadie. Nos va a exigir hacer mínimo 10 puntos para luchar por el título, si no los 12. Si no estamos en nuestro mejor nivel no vamos a ser primeros. El Melilla tiene dos rivales complicados las dos próximas jornadas y el Recreativo tiene las tres últimas con Sanluqueño, Granada y Villanovense, que se juegan el descenso. Nadie va a regalar nada y o estás al máximo nivel y tienes que sacar tres o las cuatro victorias o, evidentemente, no vas a ser primero».

Insistía Belmonte en que hay que ir a todos los partidos al máximo: «La clave está en ganar los cuatro partidos. Si lo hacemos seremos primeros. Ni Recre ni Melilla creo que los van a ganar. Si somos capaces, seremos primeros segurísimo».

También habló Belmonte del cambio de sistema experimentado por Munúa en la última jornada, pasando del 4-3-3, a un 3-5-2, con tres centrales, dos carrileros con recorrido y más presencia de Elady en el área. «El cambio de sistema con Josua Mejías como tercer central te da otras cosas. Se ha puesto muy de moda y ya con Monteagudo lo habíamos utilizado en otras temporadas. Hay dos centrales muy rápidos como Josua y Ayala y otro con salida de balón como es Moisés. Dos carrileros con profundidad con Santi Jara y Luis Mata. Hemos acercado a los atacantes al gol, están más acompañados. Elady estuvo descomunal en cuanto al acierto. No quiere decir que lo vayamos a utilizar todas las jornadas, pero sí que generaremos dudas a los rivales de si salimos con el 4-3-3 o con el 3-5-2. Nos ha venido muy bien y la imagen que ofreció al equipo a mi me gustó bastante».

Dijo, por otro lado, que el hecho de que el equipo tenga la exigencia de competir hasta el último partido hace que no les vayan a «temblar las piernas», cuando lleguen retos mayores.