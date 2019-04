Del título al fracaso en 12 puntos

Un par de tropiezos más pueden poner en un aprieto hasta su clasificación para el play off.

Cuando los dos goles de Elady Zorrilla le dieron la victoria al FC Cartagena el pasado 3 de marzo en Melilla, los de Gustavo Munúa se encontraban a cinco puntos del segundo clasificado y a diez del cuarto, en ese momento el equipo norteafricano. Todo, a falta de 11 jornadas, parecía coser y cantar. Manteniendo la regularidad, salpicada con algún tropiezo, parecía más que encaminada la clasificación para los play off por tercer año consecutivo y, además, el campeonato en este Grupo IV de Segunda B no era ni mucho menos un sueño.

Pero como todos ya sabemos, el Cartagena fue embestido por una realidad que lo ha sacudido durante seis semanas consecutivas, hasta el punto de perder todo su cómodo colchón de puntos de la primera posición clasificatoria y acabar en la tercera plaza, superado por Melilla y Recreativo por un punto.

El preparador albinegro insistía el pasado domingo que este Cartagena no lo ha dicho todo aún en la competición. «Tenemos mucho que decir todavía. Quedan 4 jornadas y van a pasar cosas. No va a ser fácil para ningún equipo», argumentaba el uruguayo tras la victoria ante el CD El Ejido.

Doce puntos pueden dar mucho de sí. Todos esperan que ni Melilla ni Recreativo vayan a sumar todos los puntos y ahí es donde debe actuar la contundencia de un Cartagena que ha generado demasiadas dudas cuando menos debía. Un punto de distancia respecto a los que le anteceden es mantener las espadas en alto entre tres equipos que quieren el título liguero y lo que ello conlleva. Ser campeón del Grupo IV supone jugar el ascenso con otros campeones a doble vuelta, un privilegio solo para los mejores de la Segunda B y que ofrece muchas más opciones de conseguir el ansiado ascenso que se ha resistido en las dos campañas anteriores.

El Melilla ha empatado dos de sus últimos cinco partidos -los otros se saldaron con tres victorias-, mientras que el Recreativo -el equipo más regular de la segunda vuelta-, ofrece un balance similar en este mismo periodo de competición. El equipo dirigido por José María Salmerón se ha especializado en pescar puntos en los últimos minutos de los partidos, por lo que no desiste nunca en su empeño de sacar rédito hasta el instante final de los mismos. Así, al menos, le ha ocurrido en los enfrentamientos ante el Melilla, Talavera y Sevilla Atlético.

Todas las esperanzas están puestas, por tanto, en que Melillla y Recreativo pinchen esta misma jornada ante Villanovense y Linense, o en las siguientes contra Badajoz, Real Murcia e Ibiza para el Melilla o Sanluqueño, Granada B o Villanovense para el Recre, y que la regularidad sea la tónica de los albinegros en San Fernando, ante el Marbella, contra el Talavera y frente al Linense, que son los cuatro rivales que aún esperan en este tramo último.

Un bólido al rebufo

Por otro lado, los de Gustavo Munúa no pueden perder de vista lo que viene desde abajo. Y es que aunque son cinco puntos de distancia con Badajoz y UCAM Murcia, ambos tampoco cejan en su empeño, no solo de colarse en el play off sino, si es posible, de asaltar algún puesto más, como el del Cartagena.

Los albinegros no lo tienen todo hecho en su clasificación para la fase de ascenso y el equipo pacense llega a esta etapa de la temporada como un auténtico bólido y con ganas de asaltar la tercera posición. En la segunda vuelta solo ha perdido un encuentro, ante el Recreativo, y en las últimas trece jornadas ha ganado nueve partidos y empatado cuatro -31 puntos de 39 posibles. Los extremeños suman seis victorias de forma consecutiva, un logro al alcance de muy pocos.

El UCAM Murcia, ahora en quinta posición, no está, al igual que el Cartagena, en su mejor momento de la temporada. Ha permanecido toda la temporada en puestos de play off y su racha actual -tres derrotas, tres empates y una victoria en las últimas siete jornadas-, ponen contra las cuerdas el proyecto de Pedro Munitis.

No son todo malas noticias para los albinegros, porque en el caso de que el Cartagena gane en San Fernando, y el UCAM Murcia pierda su partido a domicilio ante el CD El Ejido, tan sólo necesitarían un punto los hombres de Munúa para clasificarse de forma matemática para los play off de ascenso.