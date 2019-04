El Deportivo, un hueso duro de roer para el Alhama Féminas

El Deportivo de La Coruña, el equipo más potente de los ocho que disputarán el play off para el ascenso a la Liga Iberdrola, será el rival del Alhama Féminas en la primera eliminatoria, según deparaba ayer el sorteo celebrado en Las Rozas. El primer partido se jugará en el campo Jose Kubala de Alhama el domingo a las cinco de la tarde y el de vuelta, siete días después en el estadio Riazor.

Pese a la fortaleza del equipo deportivista, las jugadoras alhameñas quedaron encantadas, y es que apostaban por poder enfrentarse al cuadro gallego para poder disfrutar jugando en Riazor. El técnico Randri, por su parte, no ocultó que le hubiera gustado enfrentarse al Osasuna, por la gran cantidad de espectadores, 10.000 en el último choque, que las pamplonicas meten en el estadio Reino de Navarra.

El Deportivo de la Coruña ha sido el campeón del grupo I, por delante del Oviedo, al que ha superado en diez puntos. No ha perdido ninguno de los veintiséis partidos que ha disputado. Como locales, las blanquiazules han ganado doce y han empatado uno. Como visitantes, han ganado los trece encuentros. Han marcado 150 goles y solo han encajado 13.

El vencedor de esta eliminatoria se enfrentará al que pase del enfrentamiento canario entre el Femarguín y Juan Grande. Por el otro lado del cuadro, el Tacón de Madrid ha quedado emparejado con el Real Zaragoza, mientras que la otra eliminatoria la dilucirán el Osasuna y el Santa Teresa de Badajoz.

Unas horas antes del sorteo, la Federación Española anunciaba que la plaza del grupo VI tinerfeño le correspondía al Juan Grande y no al Tacuense.

Los dos finalistas ascenderán a la Liga Iberdrola.

El Alhama parte como el equipo con menor presupuesto de los ocho, aunque a ilusión no le va a ganar nadie. Es un premio para las alhameñas jugar este play off donde no llevarán el cartel de favoritas, pero nunca se sabe. El principal objetivo del Alhama Féminas está conseguido que no es otro si no el ascenso a la Primera B, una categoría nueva, siempre y cuando se pongan de acuerdo la Federación Española y la Liga de Fútbol.