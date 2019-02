De la Vega: "Devolveré todo el dinero de la ampliación si la jueza me da la razón"

La jueza María Dolores de las Heras va a tener el próximo martes que tomar una decisión crucial sobre el futuro del Real Murcia. La titular del juzgado de Lo Mercantil tiene que decidir si acepta la impugnación del mexicano Mauricio García de la Vega sobre la ampliación de capital que impulsó Víctor Gálvez y promovió la actual directiva del club centenario, en una auténtica decisión crucial para ver quién termina controlando la entidad deportiva más importante de la Región. El empresario

Actualmente, distintos representantes de la Plataforma de Apoyo al Real Mucia (PARMU) son los que forman el nuevo consejo de administración grana, del mismo modo que todos y cada uno de los mismos asumen que les van a quedar en caja unos 200.000 euros para cuadrar una temporada en la que hacen falta más de medio milló de euros, según han explicado de manera pública algunos de los actuales dirigentes. De hecho, el hipotético despido de Manolo Herrero como entrenador del Murcia, contando muchas voces autorizadas dentro del consejo que pedían su marcha, se toparon con la realidad de que las maltrechas arcas granas no están ahora mismo ni para soportar un gasto extra de 20.000 euros, cifra aproximadamente exacta de lo que habría que darle a Herrero en caso de querer romper su vinculación con la entidad grana antes de llegar al 30 de junio.

«Si en la vista del próximo martes en el juzgado de Lo Mercantil me dieran la razón, avanzo que todo el mundo que haya invertido en la ampliación de capital recibirá su dinero», puesto que la postura del norteamericano es la que dejó ayer clara en una entrevista concedida en la televisión autonómica, La 7, donde al mediodía explicó de manera rotunda que «si los juzgados me dan la razón todos los accionistas que lo soliciten recibirán su dinero». Para De la Vega, la supervivencia del Real Murcia no pasa tanto por los ingresos actuales, sino más bien «porque yo no me presto a chapuzas como las que me ofrecieron los Gálvez y doy por sentado que si llego a la presidencia, acto seguido, van a llegar los inversores que están esperando a ver qué solución existe para arreglar este problema», explicó el representante azteca de futbolistas que va a seguir defendiendo que las principales autoridades deportivas le respaldan como el máximo accionista de la centenaria entidad.

«Que nadie se preocupe, todo el mundo que lo solicite, si me dan la razón el próximo martes, va a recibir hasta el último céntimo que haya invertido en la ampliación», explicó un De la Vega que también dejó un mensaje bien claro para los que se han creído todos los discursos de los predecesores a los actuales dirigentes: «El día que les interesaba la gente aplaudía a Gálvez y ahora aplauden a Tornel, que los dos van por el mismo final, aunque el problema «es que el Murcia no les pertenece y quieren controlar un club que no es suyo».

En la misma entrevista en en plató de la televisión autonómica, De la Vega comentó también que «veo muy bien la política de apretarnos el cinturón, de hecho era mi plan original. Todas estas ideas estaban muy bien, pero la realidad es que no se puede dejar a un lado el aspecto deportivo». «Además cada dos meses hay un cambio en la propiedad deportiva, primero Raúl Moro, después Gálvez Brothers y ahora el KBusiness y los organismos oficiales dicen que el club es mío, por lo que alguien tendrá que terminar viendo la auténtica realidad», explicó el norteamericano en su intervención ayer en La 7.

Los aficionados granas saben ya de antemano que la magistrada siempre ha mostrado cierta delicadeza con los temas relacionados con el Real Murcia, pero la reunión del martes va a ser un punto y final para unos u otros. Si impugna por irregularidades la ampliación de capital será una victoria de De la Vega, mientras que si permite seguir adelante a la PARMU para dirigir la centenaria entidad con estos límites presupuestarios será un paso atrás para el empresario mexicano, quien apenas estuvo dos meses al frente del club en el mercado de invierno de hace dos temporadas.