"Soy entrenador de 20 jugadores, no de las 9.000 personas que van al campo"

La comparecencia de Manolo Herrero antes de que el Real Murcia se mida el domingo (17.00 horas, La 7TV) al San Fernando ha sido muy diferente a las habituales. El entrenador del conjunto grana se ha sincerado después de superar una de las semanas más difíciles desde que aterrizó en la Nueva Condomina, ya que el consejo de administración se reunió el pasado lunes para debatir su continuidad tras la mala racha de resultados. El técnico jiennense ha tenido lidiar con una situación que no ha sido nada fácil tras la nefasta gestión del consejo presidido por Víctor Gálvez junto a Toni Hernández, y ha tenido que soportar que todo los cambios en el apartado institucional hayan salpicado a la parcela deportiva en los últimos meses. Además, en las últimas fechas también se ha criticado su filosofía para llevar el vestuario que, por otra parte, ha ayudado para superar este periodo convulso. "Soy el entrenador de 20 jugadores, no de las 9.000 personas que van al campo", ha afirmado.

"No sé si la gente está acostumbrada a que en su trabajo le amenacen los jefes o a hablar de esa forma. Soy el entrenador de 20 jugadores y lo que tenga que decirles se lo digo en el vestuario, no voy a hacer lo que diga el de la grada. He sido futbolista y trato a los jugadores como yo quería que me tratasen, porque tengo un objetivo, que es ayudar a sacar lo mejor de ellos, que se sientan cómodos porque es lo que hace qeu un equipo gane. Hablan de la intensidad, de que si hay que transmitir... lo que les tenga que decir se lo digo a ellos en el vestuario, que es donde se dicen las cosas. No soy el entrenador de todo el mundo, soy entrenador del Real Murcia y con los jugadores tengo que ir a muerte", ha añadido Herrero en su encuentro con los medios de comunicación.

Respecto a cómo está viviendo esta situación, al ser cuestionado después de todos los cambios que se han llevado a cabo, el técnico andaluz reconoció que es "difícil de digerir" aunque es consciente de que es una de las cosas que pueden ocurrir en su cargo. "Es difícil, porque al final en el fútbol lo que vale es meter goles y ganar partidos. Cuando no es así, se busca un culpable. En este caso el entrenador. Soy consciente de que estoy haciendo cosas mal y que me estaré equivocando, pero creo que esta situación no depende solo de mis decisiones. Desde que empezamos este proyecto se han tomado decisiones qeu han hecho daño al equipo, lo que pasa que cuando llega el partido y hay frustración de que no se gana, a alguien le tiene que tocar, y es al entrenador. Tenemos que convivir con ello, pero si analizas las cosas fríamente desde el inicio, todo lo que hemos vivido y después con el mercado de fichajes, te das cuenta de que yo solo no soy el culpable de todo. Tendré mi parte de culpa, pero creo que no hay que ser muy listos para darnos cuenta de que se han tomado decisiones en el aspecto deportivo que nos han hecho daño. Aunque soy el primero que apoya que lo primero sea la viabilidad económica que se dijo para que el equipo salga lo mejor parado este año y pueda seguir compitiendo", comentó.

En este sentido, Manolo Herrero también hizo un repaso a la historia de todos estos meses. "No creo que se esté siendo injusto conmigo, pasa con los entrenadores en general. Somos los que tenemos que pagar nuestros errores y los de otras personas. Errores de personas que a principio de año hicieron un proyecto que era una mentira, y lo estamos pagando todos ahora", aseveró.