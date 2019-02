Los últimos 200.000 euros de la ampliación, al auxilio del consejo

Cuando la PARMU asumió hace tres meses y medio el control del Real Murcia, el dinero en caja era igual a cero. Cien días después, la entidad murcianista vuelve a estar en números rojos. Las enormes deudas dejadas por Víctor Gálvez hicieron que lo recaudado en la ampliación de capital apenas diese un respiro. A día de hoy, las facturas se acumulan sobre las mesas de los despachos de Nueva Condomina.

Los futbolistas y técnicos de la primera plantilla tienen pendientes dos meses y van para tres; los entrenadores de las bases han amenazado con ir a la huelga después de que solo hayan percibido una mensualidad en lo que va de temporada; los empleados tampoco están al día, y antes de que acabe este mes, habrá que asumir lo pactado con los exfutbolistas que retiraron las denuncias ante la AFE.

Mientras que Francisco Tornel sigue sin encontrar el apoyo de las grandes empresas de la Región, desde el consejo ya han avisado -lo hizo el presidente Chema Almela- que para cerrar la temporada hacen falta más de 800.000 euros. Nadie dentro del órgano de control es capaz de afirmar de dónde van a sacar ingresos para acabar el resultado sin pérdidas, porque ahora mismo lo único que tienen seguro son los 200.000 euros que quedan por liberar de la ampliación de capital.

Esta cantidad, que ha permanecido bloqueada en las pasarelas de pago desde el final del proceso de venta de acciones, está previsto que entre en las arcas de Nueva Condomina mañana jueves. Pero puede que, dado los numerosos pagos que el consejo tiene que afrontar, sea un visto y no visto, y posiblemente no dé para abonar ni los más inmediatos.

Como ya no hay un accionista mayoritario al que exigirle que cubra los descubiertos presupuestarios, Francisco Tornel y su equipo siguen agarrándose al dinero de la ampliación, esos 1,3 millones que, unidos a los 200.000 euros de la taquilla ante el Cartagena, son los que han permitido solucionar los impagos a jugadores y a empleados, y, por primera vez después de muchos años, hacer frente a las obligaciones ante Hacienda y la Seguridad Social.

Con los 200.000 euros que esta semana llegarán a Nueva Condomina, el consejo tiene tres pagos inmediatos. El primero será cumplir con la primera plantilla, a la que se deben las nóminas de diciembre y enero, y con las bases, cuya situación es más que extrema. Los futbolistas del filial solo han percibido dos mensualidades, por un pago en seis meses de los técnicos de la cantera, cuya situación ha llegado a tal límite, que la pasada semana, tal y como publicó este diario, acudieron a las oficinas del club para expresar su malestar y para informar de que si no se soluciona ya su situación, harán alguna protesta.

En ese encuentro, los responsables del consejo de administración se comprometieron a transferir a finales de este mes lo correspondiente a dos mensualidades. También les informaron que a partir de marzo irán cobrando religiosamente, aunque no será hasta septiembre cuando se abonen las cantidades atrasadas hasta la fecha. Esto último creó escepticismo en los técnicos que se encargan de los 30 equipos de base del Real Murcia, de ahí que estén pendientes de que Francisco Tornel cumpla su palabra, porque de lo contrario, no descartan tomar medidas, como parar los entrenamientos.

No hay que olvidar a los empleados de las oficinas. Desde que llegara la PARMU, los trabajadores del club, que habían visto como Víctor Gálvez se había olvidado completamente de ellos al dejar de pagarles hasta cinco nóminas, fueron recuperando las cantidades atrasadas, pero ahora vuelven a sufrir los impagos al tener pendientes los sueldos de diciembre y enero, esperando que a finales de febrero puedan percibir una de esas mensualidades.

Como si esos 200.000 euros que restan por percibir de la ampliación no se fueran a acabar nunca, los actuales gestores del Real Murcia también tuvieron en cuenta esa cantidad a la hora de negociar con los exfutbolistas que acudieron el pasado mes de enero a la AFE para reclamar lo que el club grana le debe de años anteriores. Para conseguir que retiraran las denuncias y ante la falta de liquidez, Tornel y su equipo se comprometieron a hacer un pago inmediatamente y otro a finales de febrero, añadiendo además que si ese segundo plazo no se cumplía, la entidad les pagaría el doble de lo que tenían pendiente. Solo así un grupo de jugadores dio el OK a la oferta recibida desde Nueva Condomina, por lo que al consejo no le queda otra que cumplir con su palabra para no crear un perjuicio a la entidad.

De ahí, que los 200.000 euros lleguen al auxilio de un consejo de administración que se encuentra ahora mismo en una encrucijada, ya que, agotados los 1,3 millones recaudados en la ampliación de capital, no encuentran nuevas fórmulas de financiación.

Descartada una nueva ampliación de capital, que perjudicaría a un Francisco Tornel que apenas manda con un 13% del capital social, y sin ser capaces de conseguir que grandes empresas se sumen a la lista de patrocinadores que vienen apoyando al club en las últimas temporadas, la situación deportiva tampoco ayuda.

Con el equipo cuesta abajo y sin frenos, ya pocos en Nueva Condomina confían en que se pueda conseguir una de las cuatro plazas que permiten jugar el play off, y sin presencia en la fase de ascenso, el Real Murcia también se quedaría sin los importantes ingresos que se generan en esas fechas gracias a las taquillas.

Pese a todo, el pasado viernes, en una rueda de prensa celebrada en Nueva Condomina, Francisco Tornel, vicepresidente de la entidad, y Francisco Miró, el nuevo hombre fuerte del consejo de administración, aseguraban que no habrá ningún problema para conseguir cerrar la temporada con todos los gastos pagados.