Ni una renovación hasta junio

El preparador no tiene reflejado una prórroga de su compromiso en caso de ascenso

Gustavo Munúa ha indicado a los dirigentes del FC Cartagena que no negocien la ampliación de los contratos con aquellos jugadores que cumplen su compromiso esta temporada, hasta que la misma no esté terminada. Quiere el técnico del FC Cartagena que nadie se distraiga de lo meramente deportivo, que es buscar el título liguero y el ascenso a Segunda División, de ahí que haya argumentado que lo mejor es dejar la situación contractual de cada uno tal y como la firmaron este verano, que ya habrá tiempo posteriormente para hablar y negociar.

Esto es la primera vez que ocurre en la etapa de Paco Belmonte como presidente del club, ya que en campañas anteriores, la entidad ha tratado siempre de asegurarse la continuidad de aquellos futbolistas que el entrenador consideraba que eran válidos para el siguiente proyecto.

«Este año no se va a renovar a nadie con la temporada en juego. Así lo ha pedido el entrenador, nos ha dado sus argumentos y nos parece bien. No vamos a renovar a nadie para que tenga contrato en Segunda B la temporada que viene. Nuestro único objetivo es pensar en la Liga de Fútbol Profesional», explicaba el propio presidente ayer a los medios de comunicación.

Belmonte reconocía que el propio entrenador no sabe si va a seguir aquí el año que viene «porque no tiene contrato y los jugadores tienen que amoldarse a esa política de club. Es posible que sea un riesgo en algunos casos , pero vamos a pensar solo en lo deportivo. Solo habrá renovaciones por partidos y esa es la política que llevaremos», añadía el presidente.

En estos momentos cerca del 40% de los integrantes de la plantilla tienen contrato por más de una temporada. A eso hay que añadir que otros seis jugadores tienen un acuerdo de renovación instantánea en caso de ascenso, por lo que si el equipo asciende a Segunda División, dos tercios de la plantilla tendrán asegurada su continuidad. «El resto tienen que apretar para que cuando se tome la decisión de afrontar las renovaciones se la hayan ganado en el campo», dice el mandatario.

Al ser preguntado por el entrenador y si le hubiera renovado ya, en el caso de que se hubiera predisposición por ambas partes, contestaba que hubiera renovado a Munúa «en la cuarta jornada, cuando el equipo no había sido capaz de ganar ni un partido aún. Queda un poco feo que lo diga así. El entrenador ha sentido, al menos así me lo ha dicho él, el respaldo de la directiva cuando las cosas no iban del todo bien. Estoy seguro de que Munúa va a entrenar en Primera División y su equipo técnico también, porque son de un nivel superior y aquí lo están demostrando. Ojalá que sea con el FC Cartagena. Les falta darnos el ascenso. Es un entrenador muy interesante, no solo para el Cartagena, por lo que estamos muy, muy contentos con él».

Cree Belmonte que el preparador les ha ayudado a dar el salto de calidad que le podía faltar al club. Ha servido para que la entidad crezca, no se quede estancada y pueda mirar los retos con más ilusión. «El pasado mes de junio necesitábamos otras cosas en este club que hemos encontrado en Munúa. Es ambición, ganas de crecer con el proyecto, dar un salto más por su nivel de exigencia, que nos hace ser mejores a nosotros. La trayectoria de Munúa, al máximo nivel, no es evaluable por el hecho de que lleve más o menos partidos como entrenador. Nuestra valoración como técnico llega fruto de esos componentes que nos han dado un salto de calidad respecto a lo que habíamos logrado hasta ahora».

Gustavo Munúa no quiso fijarse más objetivo que el ascenso cuando llegó, por lo que desestimó cláusula alguna para renovar de forma automática ni una negociación para ampliar su contrato durante la temporada.