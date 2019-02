Todos pendientes de Nahuel tras la expulsión de Forniés el domingo

Aunque con el culebrón del entrenador el tema deportivo pasó ayer a segundo plano, lo cierto es que los profesionales de la parcela deportiva en el Murcia están muy pendientes esta semana del lateral zurdo Nahuel, un sub-23 cedido por el Tenerife que se ha ganado la titularidad como grana, pero que todavía no sabe si va a estar al cien por cien el fin de semana, mientras que sí sabe todo el mundo es que el otro lateral zurdo, David Forniés, fue expulsado ante El Ejido y es baja segura el siguiente domingo.

Y que se produzca la situación de que ninguno de los dos laterales izquierdos de la plantilla no suele ser algo que ocurra todas las semanas, lo que obliga ahora mismo a probar diferentes alternativas.

Lo cierto es que ahora mismo en el Murcia, entre la mala racha deportiva y el debate abierto por la propia directiva de si Herrero debe seguir o no, ha dejado poco margen para resaltar el capítulo deportivo. No obstante, los aficionados que ya llevan tiempo siguiendo al Murcia, se paran a mirar la clasificación y se dan cuenta de que, a fin de cuentas, el equipo, después de todo, está a nueve puntos del play off, una distancia que no es inalcanzable por mucho que la plantilla se haya quedado a cuadros tras el mercado de invierno.