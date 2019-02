Onwu se pone las pilas tras ser cuestionado y lleva 4 goles en los últimos tres partidos

Manu Onwu llegó al UCAM en el pasado mercado de invierno, pero hace unas jornadas que el ex del Lorca comenzaba a ser cuestionado por el hecho de llevar muy pocos goles en su casillero particular, a pesar de que Pedro Munitis le ha dado mucha confianza para que se sienta respaldado. Hay veces que los jugadores no son capaces de reaccionar, pero el delantero navarro se ha puesto las pilas y lo ha demostrado después de anotar cuatro goles en los tres últimos partidos con la elástica azul y dorada. El pasado domingo fue el autor de dos goles en el duelo regional ante el Jumilla, mientras que los dos anteriores se los hizo al filial del Granada, ya que ante Cartagena y Recreativo estaba lesionado. El UCAM informó ayer de que han recurrido la tarjeta amarilla que vio Onwu en la última jornada.

Si los propios seguidores del UCAM pusieron el punto de mira sobre Onwu, también fue porque tras ver puerta en la jornada ocho y nueve, la situación pareció estancarse un poco hasta los dos goles que consiguió ante el filial del Granada en la jornada 21, un jugador de sus características y con tantos minutos sobre el campo, en teoría, debería de llevar más dianas en su casillero particular. El navarro no pudo estar por lesión ni en la derrota ante el Cartagena y el Recreativo, pero Onwu decidió que el duelo ante el Jumilla podría ser un día propicio para volver a celebrar dos goles y dejar claro que no se ha borrado de la lista, puesto que lleva cuatro goles en los tres últimos choques en los que ha intervenido.

Y otro futbolista que reapareció en enero tras una lesión y que ahora está con ganas de demostrar que también está dispuesto a aumentar la cifra de goles junto a sus compañeros es el gallego Luis Fernández, quien lleva en cinco jornadas tres tantos, aunque dos de ellos han sido desde el punto de penalti.

De hecho, el UCAM se reencontró el domingo con una victoria después de dos jornadas en las que casi nadie esperaba que los universitarios no fueran capaces de conseguir ni un punto. El 1-3 ante el Cartagena tiene justificación hasta el punto de que los albinegros no van líderes por casualidad, eso sí, lo que no esperaba nadie es que hace dos jornadas, el Recreativo de Salmerón le endosara una 'manita' a su exequipo en La Condomina. Sin embargo, el hecho de estar arriba y volver a sumar tres puntos el pasado domingo mantiene al equipo de Pedro Munitis en una segunda plaza que cada jornada se está poniendo más cara por el ritmo que han puesto los equipos de arriba.