El UCAM resurge en Jumilla

Germán Sáenz debuta con gol como titular vinícola.

El UCAM Murcia volvía ayer a la senda de la victoria, después de un mes, tras imponerse por 1-3 al FC Jumilla con un doblete de Manu Onwu y un tanto de Luis Fernández. El gol del honor de los vinícolas fue obra de Germán Sáenz, quien se estrenó como titular. Con este triunfo, los universitarios recuperan el segundo puesto en la clasificación, mientras que el Jumilla se hunde un poco tras encadenar tres derrotas consecutivas ante Don Benito (0-2); Cartagena (1-0) y UCAM Murcia (1-3), aunque sigue fuera de la zona de descenso debido a la buena renta de puntos obtenida en la primera vuelta del campeonato.

El UCAM Murcia volvió a demostrar que tiene tomada totalmente la medida al Uva Monastrell de Jumilla, ya que sumó su tercer triunfo en otras tantas visitas al estadio vinícola.

Los universitarios saltaron al césped del Uva Monastrell con su segunda equipación, completamente de amarillo, y con las novedades del lateral diestro Adán Gurdiel y el delantero Manu Onwu en el once inicial. El equipo vinícola, dirigido por el portugués Leonel Pontes, presentó tres novedades en el once inicial con la presencia del debutante Marco Valero, junto a Seedorf y al delantero centro, Germán Sáenz, tras las bajas de Mario Marín, que será operado del menisco; Carlos Álvarez, con un golpe en la rodilla y el cordobés Manu Miquel, que sufrió una sobrecarga durante el calentamiento.

En los primeros compases del partido no hubo un dominador claro, ya que el balón iba de una a otra área y los centrocampistas de ambos conjuntos, pese a disponer de mucha calidad y criterio, no plantearon dudas para rifar el balón si era necesario. El alicantino Óscar Rico se convirtió en el princial estilete de los locales en ataque, ya que llevaba peligro al área del UCAM Murcia con centros muy peligrosos por banda izquierda.

A los veinte minutos, el colegiado catalán Brull Acerete mostró la primera cartulina amarilla al visitante Onwu tras una entrada al portero jumillano, Simón Ballester.

Transcurrida la media hora de juego, cuando mejor se encontraban los locales, una pérdida de balón de Óscar Rico fue aprovechada por el UCAM Murcia para inaugurar el marcador. El uruguayo Cristian Britos efectuó una fantástica apertura hacia la banda derecha para la internada de Gurdiel. Este la puso de forma precisa para la llegada y posterior remate de cabeza de Luis Fernández, al que respondió Simón Ballester con una gran parada a bocajarro. Sin embargo, en la misma boca de gol fue Onwu el que anotó para los universitarios aprovechando el rechace con un espectacular remate de chilena.

A partir del gol, fueron superiores los de Pedro Munitis, que pudieron aumentar la cuenta goleadora con un saque de falta de Luis Fernández que se estrelló en el lateral de la red de la portería defendida por Simón Ballester. En este tramo del primer periodo el UCAM Murcia puso contra las cuerdas al conjunto vinícola, aunque la primera mitad fue bastante apática para los dos equipos y muy dificultada por las condiciones del terreno de juego, sobre el que era muy difícil intentar combinar o disfrutar de la posesión.

Tras la reanudación, el entrenador portugués del Jumilla, Leonel Pontes, hizo un cambio dando entrada a Gregori en sustitución del debutante Marco Valero. Fue el UCAM Murcia el que trataba de sentenciar con Luis Fernández, quien estuvo a punto de hacer el segundo gol para los murcianos en una indecisión del portero Simón Ballester. Sin embargo, los vinícolas lograron el empate tras un error del central Javi Fernández, quien se la jugó en el recorte pese a ser el último defensor, y que fue aprovechado por Germán tras un lanzamiento raso al palo corto de la portería del UCAM Murcia.

Tras una fase de partido en la que los dos equipos eran incapaces de imponer su ley sobre el césped, llegaron dos nuevos y definitivos goles para el UCAM Murcia: Luis Fernández hizo el 1-2 con un lanzamiento de falta que, tras tocar en un miembro de la barrera, despistó al portero Simón Ballester y acabó dentro de la portería jumillana. La sentencia llegó en el minuto setenta y siete, cuando tras un buen contragolpe que pilló totalmente descolocada a la zaga del Jumilla, Onwu recibió un buen pase de Isi Ros y se plantó sólo para batir a Simón.

Pedro Munitis realizó dos cambios en la recta final del partido: el bigoleador Onwu dejó su puesto a Colinas, mientras que debutaba en las filas universitarias Grego Sierra para ocupar el puesto de Toni Arranz. Con el tiempo ya casi cumplido, Carlos Moreno entró al campo para sustituir a Galas.

El FC Jumilla jugó los últimos quince minutos con un jugador menos tras la lesión de rodilla del centrocampista Gregori, ya que el equipo local había efectuado ya los tres cambios reglamentarios. Con un jugador menos y el marcador en contra, el FC Jumilla lo intentó hasta el último minuto y el UCAM trató de aumentar su cuenta goleadora.

El UCAM Murcia, sin hacer nada del otro mundo, fue justo vencedor ante un Jumilla que jugó con más corazón que cabeza y que se vio superado en el terreno de juego por el equipo murciano.

El equipo de Pedro Munitis no pudo contar para este partido con el delantero Titi, ex del Jumilla, que cumplía su segundo partido de sanción tras la expulsión ante el Cartagena. No obstante, disfrutar de un delantero como Luis Fernández que ejecuta con precisión el balón parado, y de otro en buena racha como es Manu Onwu, que ha demostrado con sus últimas actuaciones que ha recuperado la pólvora, es sinónimo de tranquilidad para el UCAM Murcia.