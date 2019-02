"Tuvimos que hacer un gran desgaste y no acertamos a mantener el resultado"

Añade el uruguayo que cuando se equilibraron las fuerzas no encontraron la pegada para rematar el partido.

Gustavo Munúa, entrenador del FC Cartagena, explicó al término del encuentro que la expulsión del centrocampista Vitolo condicionó claramente el encuentro y no les quedó otra que adaptarse a la situación. «A pesar de eso, encontramos el camino del gol. En el partido en líneas generales nunca tuvimos el juego que pretendemos y no estuvimos muy acertados. Pero jugamos con diez hombres durante muchos minutos y eso nunca es fácil, lo que genera un desgaste. Retocamos el equipo con diez y el partido se fue complicando. Nos faltó esa pegada que no la tuvimos, sobre todo cuando estábamos con diez jugadores cada equipo».

Añadía el técnico que la situación del enfrentamiento fue complicada casi desde el principio y que les faltó quizá leer mejor las circunstancias del mismo. «Se nos presentó un partido inusual en el que tuvimos que hacer un gran desgaste y desafortunadamente no supimos ni mantener el resultado ni rematarlo».

Se le preguntó por los motivos por los que decidió quitar a Aketxe y meter al defensa Jesús Álvaro y Munúa aclaró que con la llegada de Jesús Álvaro» traté de dar más solidez a esa banda. Elady es un jugador veloz que con espacios se mueve muy bien y en esos momentos estábamos para hacer transiciones rápidas. Funcionó bien, pero lamentablemente encajamos un gol».



Del árbitro no habló

Respecto de las decisiones arbitrales del colegiado en la mañana de ayer y la expulsión de Vitolo, el preparador prefirió pasar de puntillas. «No me gusta hablar de los árbitros», dijo, pero sí de Vitolo. «De la expulsión, son estados emocionales dentro del campo que tenemos que controlar más. El encuentro en igualdad de condiciones hubiera cambiado muchísimo, sobre todo a medida que pasaban los minutos. El colegiado tuvo aciertos y desaciertos».