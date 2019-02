"Cada uno es libre de dar su opinión, pero voy a seguir trabajando lo mejor posible"

Manolo Herrero, entrenador del Real Murcia, fue ayer el centro de todas las miradas cuando el árbitro pitó el final del encuentro ante el CD El Ejido 2012. El empate no dejó del todo satisfecha a una parte de la afición que pidió la marcha del técnico en la segunda parte, con el 0-1 en el marcador, aunque el jiennense se mostró «tranquilo» tras sufrir las primeras discrepancias con la grada. «Cada uno puede hacer lo que quiera, porque todo el mundo es libre da dar su opinión y hay que respetarla. Solo voy a trabajar lo mejor posible y, si los dirigentes creen oportuno que sin mí el equipo va a hacer las cosas mejor, están en su derecho. Pero tengo confianza y fuerza para seguir», explicó ayer Manolo Herrero al ser preguntado por la atmósfera durante el encuentro y añadió que desde el consejo no le han transmitido que el partido de ayer fuese un ultimátum. «A mí directamente no me han dicho nada, al contrario, me han dicho que esté tranquilo», dijo.

El entrenador del Murcia se lamentó por el resultado (1-1), ya que cree que su equipo hizo más que el rival para llevarse los tres puntos. «Hemos hecho méritos para hacer un gol más, creo que ha sido uno de los mejores partidos que hemos hecho en casa, pero ese gol en la primera parte nos ha condenado. No deberíamos haber cometido ese error defensivo, pero en líneas generales hemos hecho un buen partido. No estoy contento con el resultado, pero nos sirve para sumar y con el hecho de que podemos hacer las cosas mejor como ha ocurrido en la segunda parte», comentó el técnico. En la segunda mitad, los laterales -José Ruiz y Forniés- tuvieron más protagonismo con los cambios y, de hecho, el tanto de Manel llegó tras un centro desde el costado izquierdo. «Tanto Forniés como José Ruiz han hecho un gran partido, y buscábamos tener más presencia en el área para aprovechar sus centros. El gol ha venido de esa forma», comentó.

Sobre las posiblidades de seguir mirando hacia el play off, Manolo Herrero se mostró positivo mientras que «las matemáticas no digan lo contrario» en las próximas jornadas. «Imposible no hay nada, mientras que las matemáticas estén ahí vamos a intentarlo. Por nuestra parte no va a quedar, pero por la situación que actualmente se encuentra el club sería una hazaña. Vamos a pelear por intentar conseguirlo, pero tenemos que pensar en el San Fernando y, si ganamos, nos podemos ilusionar y luchar por algo más ambicioso», aseveró el entrenador murcianista.

Manolo Herrero recuperó su once inicial habitual con la entrada de los dos laterales y el canterano Josema. Sin embargo, el técnico grana volvió a contar con problemas para plantear el partido y las distintas opciones al contar con una plantilla más corta que hace unas semanas. «Tenemos la plantilla que tenemos, y hay veces que echamos mano de jugadores que no está en condiciones normales. En otras circunstancias entrarían otros, pero tenemos que echar mano de jugadores que no han podido entrenar durante la semana», concluyó el entrenador andaluz en su encuentro con los medios de comunicación tras el empate ante El Ejido 2012 ayer en la Nueva Condomina.