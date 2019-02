El Barça gana una Copa de fantasía

Una acción que resuelven los árbitros con el instant replay a un segundo decide el campeón.

El Barça Lassa conquistó su segunda Copa del Rey consecutiva al derrotar en la final al Real Madrid (93-94), al que le pesó la responsabilidad después de disfrutar de una renta de 17 puntos en el tercero cuarto. La maldición del anfitrión cayó como una losa sobre el conjunto de Pablo Laso en un partido de fuertes emociones, donde los colegiados tuvieron que recurrir al instant-replay para resolver la última jugada después de vivirse otra acción polémica en el tiempo reglamentario, fallar Facu Campazzo un tiro libre de una serie de tres y una canasta sobre la bocina de Sergio Llull. Cuando en el minuto 30 del partido el choque parecía resuelto, el conjunto blanco encajó un parcial de 18-0 que otorgó otra dimensión a una Copa que tenían ganada los hombres de Pablo Laso. En un final de fantasía, mítico, polémico, que será recordado durante muchos años por su guión solo capaz de desarrollar por un genio del cine, el título se fue a Barcelona ante el desconsuelo de la afición que llenó el WiZink Center de Madrid.

Al Madrid le costó entrar en el partido frente a un conjunto azulgrana bien asentado sobre la pista con Pau Ribas al mando de las operaciones. Un parcial de 0-9 le llevó a adquirir una renta de 7 -14 mientras que los blancos, demasiado erráticos en el juego exterior, solo encontraban un poco de inspiración en Campazzo. Un triple de Randolph y una canasta de Rudy Fernández nada más entrar en pista (14-16, min. 9) fueron determinantes para resolver la crisis, aunque el Barça cerró un cuarto donde sorbresalió Tomic con una canasta sobre la bocina de Heurtel (16-20), quien acabó por segundo año como MVP de la Copa.

El Barça dio entrada en el segundo cuarto a Adam Hanga y Pierre Oriola en el segundo cuarto, donde Laso también puso en acción a Sergio Llull y Tavares. Un triple de Kuric puso de nuevo la diferencia de los catalanes en siete puntos (16-23), pero la respuesta de Taylor fue fulminante y la remontada llegó con un triple de Llull (27-25, min. 15). La ansiedad pesaba a los locales, con mala selección de tiro, una situación que corrigieron con un tiempo muerto que revitalizó a los suyos y les permitió llegar al descanso con igualdad (35-35).

El Barça perdió el control del partido en el tercer cuarto ante la intensidad defensiva del Madrid. Un triple de Rudy Fernádez puso un 58-41 que parecía definitivo para cerrar el cuarto con un parcial de 25-11 (60-46).

A los blaugranas solo les quedaba apelar a la épica, como los blancos hace un año en Las Palmas. El partido dio un giro diametral. Un espectacular parcial de 0-17 llevó el marcador de un 61-46 a un 61-63. Increíble pero cierto. Gran parte de la culpa era de Heurtel. La montaña rusa estaba en marcha. Del 70-66 se dio paso a un 1-8 que dejó toda la presión a los locales. Campazzo tuvo a cinco segundos del final la oportunidad de igualar el choque con tres tiros libres, pero falló el último (75-76). El Madrid hizo una falta rápida sobre Claver, quien se fue a la línea de tiros libres a 4 segundos, pero falló el segundo (75-77). Tras un tiempo muerto, los blancos sacaron de banda y el balón acabó en las manos de Llull, quien sobre la bocina formó la prórroga (77-77).

Las fuertes emociones no habían acabado. En la prórroga, los azulgrana llegaron a situarse con una renta de cinco puntos (87-92). Carroll devolvió a su equipo el mando (93-92) tras una jugada donde hubo falta de Randolph a Singleton que no fue señalada. Los colegiados le perdonaron la técnica a Pesic, que se metió en medio de la pista. Y a 1 segundo del final, otra jugada decisiva. Tomic entró a canasta en una jugada que los árbitros interpretaron como tapón ilegal aunque los madridistas consideraron que era un rebote. Tras el instant replay, los colegiados concedieron la canasta (93-94). Los blancos sacaron de fondo, entregaron el balón a Llull y el balón se paseó por el aro para no entrar y dar al Barça otra Copa del Rey en la pista el eterno rival.