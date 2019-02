Sergio López y Úrsula Ruiz, campeones de España

Dos murcianos han subido al primer puesto del podio en los Campeonatos de España en pista que se disputan en Antequera. Un jovencísimo velocista y una veterana lanzadora han dado a Murcia dos medallas de oro. Por un lado, el corredor de Aljucer Sergio López Barrancos, que hace una semana se proclamaba campeón nacional sub-23, se ha confirmado como el mejor velocista español del momento pese a contar con solo 19 años de edad. El pupilo de Juan Carlos Abellán en el Nutribán Alcantarilla se ha hecho con el oro en los 60 metros lisos con una marca de 6.69, la mejor de su carrera deportiva, que también le da el pasaporte para los Campeonatos de Europa en pista de Glasgow.

"Es un doble premio el título y la mínima. En la semifinal ya corrí muy suelto y en la final solo pensé en rematar y ha salido redondo", ha manfiestado López en Teledeporte.

El otro título ha llegado de la mano de la lorquina Úrsula Ruiz Pérez, quien ha conquistado su décimo título en lanzamiento de peso. La murciana, que tiene 35 años de edad, también ha logrado la clasificación para el Europeo con un lanzamiento de 17,14 metros. "El objetido de hoy era la mínima ante la asuencia de mi rival directa, a la que le deseo que se ponga bien. Sé que venía bien, pero la pista cubierta se me hace muy corta porque en Murcia no tengo sitio para entrenar", ha afirmado la murciana. Ruiz ha mostrado también su deseo de seguir adelante: "Tengo más ilusión ahora que cuando era joven, me lo tomo como una juvenil o una júnior. La gasolina, por mi parte, no va a ser una pega porque lo hago con muchísima ilusión", ha dicho.