El Real Murcia, ante un buen día para purgar sus pecados

Manolo Herrero, en la diana del consejo de administración.

Regresa el Real Murcia a Nueva Condomina tras dos partidos consecutivos a domicilio donde se han sumado 0 puntos y con la necesidad de purgar sus pegados y dar una alegría a una afición que en las últimas jornadas ha perdido el nexo de unión que tenía con la plantilla. No gustó nada a los seguidores murcianistas la imagen ofrecida en Ibiza, donde 45 minutos de desidia fueron suficientes para sumar una nueva derrota e instalarse en una depresión que hace que ya pocos crean en que jugar el play off es posible.

Las derrotas frente a Recreativo e Ibiza han dejado muy tocado a un equipo que, tras el mercado invernal, ha perdido lo poco por lo que destacaba. Además, esos dos pinchazos se suman a una racha que ha hecho que salten las alarmas y que el consejo de administración, para evitar que las críticas se vuelvan en su contra, mire al banquillo, donde, según dejan entrever desde el propio club, Manolo Herrero se ha quedado sin red en caso de una nueva derrota.

Aunque el consejo, desde su llegada a Nueva Condomina, dejó claro que el objetivo ya no era el play off, los últimos resultados y las críticas de un sector de los aficionados que piden que se exija mucho más, han hecho que los gestores murcianistas busquen responsables en el césped, donde una vez más estarán los justos, ya que Manolo Herrero da por imposible que pueda venir algún jugador en paro como se prometió al cierre del mercado invernal.

No ha sentado nada bien en el vestuario las presiones recibidas en enero para, por un lado, rescindir contratos de unos futbolistas y, por otro, conseguir que se bajaran el sueldo otros. Así lo ha dicho en alguna ocasión Manolo Herrero y así lo demuestran los números. Una victoria en seis jornadas es poco alimento para un equipo que está obligado a estar entre los cuatro primeros, independientemente del mensaje que se traslade desde los despachos.

Esta tarde, a partir de las cinco, Manolo Herrero y sus jugadores tendrán la oportunidad de purgar sus pecados, y es que la jornada 25 del Grupo IV se presenta a priori perfecta para los granas. Visitará el estadio murcianista el CD El Ejido 2012, un equipo cuya crisis se alarga desde diciembre y que esta semana ha cambiado de entrenador. Manolo Ruiz ha sido el elegido para sacar a los almerienses de la mala racha que les ha llevado a quedarse a un punto del descenso. Desde el 2 de diciembre, cuando ganaron al FC Cartagena, el CD El Ejido no ha sumado tres puntos en un partido. Acumula cuatro derrotas consecutivas, ha marcado un solo gol en los últimos siete encuentros y solo suma dos puntos -empates frente a Malagueño y Melilla- en nueve jornadas.

Después de perder ante dos rivales que aspiran a estar entre los mejores, al Real Murcia ya no le valen excusas, y el CD El Ejido 2012 debería ser un equipo propicio para que los granas, en su regreso a Nueva Condomina, consigan una alegría para que no sigan creciendo los nervios. Para este encuentro Manolo Herrero tiene la duda de Miñano, de baja en las últimas semanas por unas molestias. El que no estará en el once es Víctor Curto, al que el técnico reservará después de que esta semana haya tenido que bajar el ritmo de entrenamientos por una sobrecarga. La única ausencia asegurada es la de Chumbi, con una lesión en la rodilla. Lo normal es que Herrero repita once, con las novedades de Josema y Manel, que regresarían a la titularidad después de ser suplentes en Ibiza.