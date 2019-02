No es momento para despistes

Orfila y Moyita son baja y Munúa recupera a Moisés en el centro de la defensa.

El FC Cartagena visita esta mañana la casa del penúltimo clasificado; un Almería B que llega a este encuentro en una profunda crisis de resultados y que hace más favorito si cabe a un líder incontestable en el Grupo IV de Segunda División B.

El encuentro, que se disputa en el estadio Juegos del Mediterráneo de Almería a partir de las 11.30 horas de la mañana (lo emite Footers.com), llega con un FC Cartagena completamente lanzado, que saca cinco puntos al segundo clasificado y que acumula ocho triunfos en las últimas nueve jornadas.

Nada puede decirse en contra del combinado dirigido por el preparador uruguayo Gustavo Munúa,que se encuentra sin lugar a dudas en un gran momento de la competición, cuando restan catorce jornadas para el final de la misma.

A día de hoy todo son elogios para el bloque cartagenerista. En casa ha sabido enderezar un rumbo que se desvió mínimamente en las primeras semanas de competición, mientras que a domicilio es un bloque incontestable. Ha ganado en ocho de las doce jornadas que ha disputado lejos del estadio Cartagonova, es el mejor conjunto a domicilio de la Segunda División B y acumula más del 50% del total de los puntos que posee en la actualidad, gracias al buen trabajo efectuado fuera de casa.

Visto así, y a tenor de los datos puros y duros, no cabe duda que hoy todo lo que no sea una victoria parecería un fracaso, porque el Almería B es un bloque que solo ha ganado cuatro partidos en toda la temporada y que ha encajado la friolera de 38 goles -tres veces más que el Cartagena- en estas 24 jornadas jugadas.

Gustavo Munúa insiste día tras día que no hay otro camino que ganar y ganar jornada tras jornada y que no se plantean otro objetivo a corto o medio plazo que la victoria. Quiere transmitir a la opinión pública que su equipo es consciente de que no se ha conseguido nad,a aún a pesar de que sumen ya seis jornadas consecutivas en la primera posición y que sirve de poco vanagloriarse de lo que se ha hecho hasta ahora, si no se logra el gran objetivo del ascenso, para lo que está confeccionada esta plantilla.

En lo que va de 2019 el Cartagena ha ganado cinco de los seis encuentros jugados. A domicilio ha derrotado al RB Linense, Granada B y UCAM Murcia. Su último tropiezo fuera del Cartagonova data del 2 de diciembre, cuando pinchó en casa del CD El Ejido por 1-0. Desde entonces solo ha recibido un gol en las nueve semanas que ha jugado.



Vuelve Ayala a la defensa

En cuanto al aspecto puramente deportivo, el entrenador ha dejado fuera de la convocatoria a los lesionados Antonio López, Josua Mejías y Moyita, a los que se les ha unido por decisión técnica Pedro Orfila, titular la última jornada. También han causado baja Cristo Martín, en pleno proceso de adaptación a la competición y Rui Moreira. Por contra, el técnico ha convocado a Mauro Lucero por segunda semana consecutiva. El defensa central del Cartagena B fue uno de los grandes protagonistas la pasada jornada, al ser el autor del único gol del choque ante el Jumilla, lo que le valió a los albinegros los tres puntos en disputa. El canterano disputó sus primeros veinte minutos con el primer equipo y lo hizo de la mejor manera posible. El entrenador, con la baja de los lesionados, Josua y Antonio López en el puesto de defensa central, ha decidido volver a llamarlo por segunda semana consecutiva.

En el once que salte al campo podría regresar el centrocampista andaluz Miguel Ángel Cordero al eje del centro del campo -ha quedado fuera de la titularidad en las dos últimas jornadas-, al igual que Aketxe en la punta del ataque, ya que la última jornada fue Rubén Cruz el que ocupó el puesto de 'nueve'.

Por su parte, el Almería B dirigido por Esteban Navarro no ha ganado todavía en 2019, y ha cosechado tres derrotas y tres empates, aunque los de Esteban Navarro han merecido más. Pero la realidad es que están a siete puntos de la zona de salvación y a seis del puesto de promoción por la permanencia. Pese a no ganar, las diferencias son las mismas que semanas anteriores y ha sido una lástima que no haya podido recortarlas.