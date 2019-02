Giustozzi: "Como equipo dimos un paso atrás; el desorden no es bueno"

El técnico de ElPozo afirmó que no estaba «muy contento» con el resultado porque «dimos un paso atrás y estaría diciendo lo mismo si hubiéramos ganado». El argentino indicó que «es fundamental para nosotros ser obedientes, no lo fuimos y en el desorden no somos buenos» para añadir que «si esto hubiese sido una eliminatoria, por cómo jugaron ellos y como lo hicimos nosotros, creo que la hubieran ganado», comentaba el entrenador. Para Giustozzi sus jugadores no supieron leer el partido: «Es fundamental para nosotros saber nuestras limitaciones. Hoy -ayer para el lector- el 80% de los jugadores tenían menos de 23 años, entonces cuando eres equipo joven tienes que entender que eres joven y saber jugar partido con jugadores que tienen mundiales y ligas. Fuismos siempre a robar, no fuimos obedientes, y eso hizo que ellos disfrutaran de contragolpes y carreras que te penalizan». Respecto a las palabras de Andreu Plaza, el entrenador de ElPozo solo dijo que «hablo para mis jugadores y los hinchas, no para otros equipos. Lo que quería era convencer a mis jugadores de que pueden ganar al Inter y el Barcelona», concluía el argentino en sala de prensa.