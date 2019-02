El derbi murciano de la Vuelta

Pello Bilbao, vencedor en San Javier, completa el podio.

La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia-Gran Premio Banco Sabadell doblaba su ración en la 39ª edición, al contar con dos etapas por primera vez desde 2012. Pero lo mejor del nuevo menú fue que dejó el mismo sabor en la Gran Vía Escultor Salzillo que hace exactamente un año . Si Alejandro Valverde y Luis León Sánchez ya regalaron a los murcianos un grandioso duelo rodando en solitario durante 60 kilómetros, ayer la subida a la Cresta del Gallo acabó en otro cara a cara entre el muleño y el campeón del mundo. Luisle levantó los brazos, celebró su segundo triunfo en casa y detrás, a menos de un metro de distancia, el 'Bala' aplaudía. La imagen de dos amigos y de dos murcianos, que tiempo atrás también fueron compañeros de equipo, se convirtió de nuevo en el mejor postre para cerrar los 177 kilómetros de la etapa final que tuvo salida en Beniel.

Y eso que la primera fuga antes de iniciar la subida al Collado Bermejo no inquietó a ninguno de los dos protagonistas, sabedores de la exigencia de un recorrido al que se han enfrentado en una infinidad de ocasiones tanto en competición como en entrenamientos. Completó el podio de la etapa el italiano Matteo Trentin (Mithcelton Scott), quien finalizó en tercer lugar, y detrás un Pello Bilbao (Astana) que, pese a que fue el más rápido el viernes con el primer plato entre Yecla y San Javier (188,8 kilómtros), no pudo emplear esos tres segundos para luchar por el triunfo.

«Batir a Alejandro es lo más ahora mismo siendo campeón del mundo, porque para mí es el mejor corredor en activo. Estoy contento porque el ciclismo murciano merece cosas así», dijo Luisle desde lo más alto del podio al término de la prueba. Y es que la primera victoria de Alejandro Valverde con el maillot arcoíris deberá esperar un poco más tras quedarse a las puertas de hacerlo en casa. Ayer, la misma Gran Vía por la que a principios de octubre centenares de murcianos sacaron su bici a la calle para acompañar al 'Bala' en la celebración por el título mundial, volvió a abarrotarse de gente deseosa por ver un desenlace similar al del pasado año. Ninguno de los dos defraudaron, y entre abrazos, felicitaciones y 'selfies' también cruzaron la meta el ciezano José Joaquín Rojas (Movistar), el murciano Rubén Fernández (Movistar) y el alcantarillero Antonio Jesús Soto (Euskadi).

«Ha sido un día muy bonito y luchado, tenía que darlo todo en la Cresta, pero sabía que me iba a ganar porque ha reservado un poco más al tener al líder (Pello Bilbao) detrás. Estoy contentísimo de que haya ganado él, un murciano, y yo segundo», dijo Valverde desde el podio.

En la bajada del Collado Bermejo se agruparon de nuevo los ciclistas, con el Astana siempre controlando el ritmo de la carrera. Alejandro Valverde aguardó su momento en la Cresta del Gallo y a 14 kilómetros de la Gran Vía lanzó su primer ataque para después volver a la carga en el tramo final de la subida. Sin embargo, Luis León Sánchez aguantó el tipo. El muleño se mantuvo a la estela del 'Bala', controló la distancia y recuperó terreno en la bajada para ponerse de nuevo codo a codo del ciclista del Movistar. Valverde bajó el Puente de los Peligros por delante hasta que después de unos segundos de incertidumbre Luisle se salió del rebufo para atacar. Era su momento y el corredor del Astana, mucho más fresco de piernas, no paró hasta que cruzó la línea de meta.

Las dos etapas de la Vuelta en esta edición, saciaron el hambre de algunos de los estómagos de la Región. Aunque otros se quedaron con ganas de más y ya reclaman un tercer día como regalo para el cuarenta aniversario. Tercera etapa que hoy tendrá Alejandro Valverde, quien no rechazó la oferta de su 'grupeta' con la que entrena para salir de nuevo hoy con la bici tras subirse al segundo cajón del podio. «Sí, pero no me apretéis, que tengo que recuperar», dijo entre risas el 'Bala'.