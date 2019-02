Andreu Plaza: "ElPozo ha sacado un punto gracias a la ayuda de la Fuensanta"

Andreu Plaza, técnico del FC Barcelona, mandaba un mensaje a Gustavo Giustozzi a la conclusión del partido que los azulgranas disputaron ayer en el Palacio de los Deportes ante ElPozo. El preparador azulgrana recordaba que «la última vez que me senté aquí -en referencia al partido de Copa del Rey-, el entrenador de ElPozo dijo que habíamos salido muy vivos porque literalmente nos habían sacado de la pista, que no dimos ni cinco pases seguidos, que solo podíamos jugar con Ferrao, etc. A veces tenemos que ser un poco más humildes. Lo primero es pensar por qué estás fuera y lo segundo, hablar de tu equipo». No acabó ahí Plaza, que señalaba a continuación que «no sé cuál será su valoración al partido de hoy -en referencia a Giustozzi-, pero la mía es? ¿Cómo se llama la Virgen de Murcia? ¿La Fuensanta? Pues que ElPozo ha sacado un punto ayudado desde el minuto 1 hasta el 40 por la Fuensanta, porque hemos tenido infinidad de ocasiones para reventar el partido. Con Ferrao, sin Ferrao, de cuatro, de tres?». «Hemos sido muy superiores y hemos dominado absolutamente todas las facetas del partido y estoy un poco triste, porque el punto me sabe a a poquísimo», indicaba el entrenador del Barça Lassa.