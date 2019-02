Alejandro Valverde: "Llevar el maillot arcoíris en mi tierra ya es una victoria"

Alejandro Valverde, de 38 años y natural de las Lumbreras de Monteagudo, también valoró su segundo puesto de ayer en la Vuelta a la Región de Murcia, donde lució el maillot de campón del mundo, y, por encima de eso, la fiesta que vivió el ciclismo regional. «Da gusto que gane un murciano en Murcia, aunque no haya sido yo. Tenemos que estar contentos porque esta Vuelta goza de buenos ciclistas de la tierra y que dure», dijo el corredor que más veces ha ganado la ronda murciana. «Las sensaciones son muy buenas y cuando hay dureza estoy con los mejores e incluso mejor que ellos», aseguró. Además, admitió que «lucir el maillot de campeón del mundo en mi tierra ya es una victoria» y que está «cerca» de ganar, pues en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, hace una semana, acabó igualmente segundo. «Arranqué en la Cresta del Gallo, pero Luisle arriesgó en la bajada, me alcanzó y luego me superó en la llegada», explicó el ciclista de Las Lumbreras tras la carrera.