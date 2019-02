El Real Madrid se cita con el Barça en la final de la Copa del Rey

El Real Madrid y el Barcelona disputarán la final de la Copa del Rey un año más tras imponer la lógica en las semifinales ante el Iberostar Tenerife y el Divina Seguros Joventut, respectivamente. Los madridistas, en un partido con altibajos donde destacaron Randolph (15 puntos), Campazzo (16), Ayón (15) y Deck (11), superaron a un equipo badalonés (93-81) que no pudo repetir la gesta de los cuartos de final pese a la inspiración de Morgan (20 puntos).



El equipo de Badalona endureció el choque en los primeros minutos, en lo que logró mantener lejos de su aro a un Real Madrid que optó por defender a Laprovittola, el héroe de los cuartos de final, con el francés Fabien Causseur. Los blancos, martilleando bajo los aros con Randolph y Ayón -en el primer cuarto capturó 14 rebotes, 7 ofensivos, por solo 5 de su rival-, entraron en ebullición a dos minutos del fnal. Primero fue con una un balón que salvó Ayón de que se fuera de banda. El mexicano conectó con Campazzo, quien a campo abierto dejó una asistencia para la espalda para que el pívot terminara machacando. A continuación, el director de juego argentino anotó un triple y en la siguiente jugada llegó otro de Randolph. Parcial de 8-0 para que los hombres de Laso se escaparan en el marcador y llegaran a 18 segundos del final del primer período a los diez puntos de renta tras un triple de Sergio Llull (26-16).





El Madrid mantuvo el pie en el acelerador en el segundo cuarto. No quería que el Joventut se creciera y aprovechó un momento de descanso de Laprovittola para meter una marcha más y escaparse hasta los 13 puntos (38-25). Carles Durán solicitó un tiempo muerte y un parcial de 0-6 provocó un momento de dudas en los blancos (43-36) a 1 minuto y 10 segundos del final, momento en el queEl tercer cuarto terminó de mostrar la realidad. El Joventut, exhausto después del tremendo esfuerzo realizado ante el Baskonia, se desinfló a la vez que su líder, Nicolás Laprovittola, se quedaba sin gasolina. Un triple de Albert Ventura a tabla (54-48), sin embargo, dio el último momento de gloria a los badaloneses. Pablo Laso terminó por desgastar al director de juego de la Penya con la defensa de Jeffrey Taylor. Entonces irrumpió otro argentino, Gabriel Deck, quien en la Copa del Rey ha ganado protagonismo, que con un triple al que dio continuidad Sergio Llull disparó a los blancos (62-48, min. 26) y el parcial creció hasta el 12-0 (66-48) tras un tiempo muerto. Pero lo peor para los verdinegros estaba por llegar. Carles Durán, pese a los síntomas de agotamiento que mostraba Laprovittola, le mantuvo en la pista hasta que a 1:27 no tuvo más remedio que retirarlo con 68-51. Un triple de Taylor con el que se cerró el tercer cuarto pusoA base de triples logró el Joventut recuperar el pulso al partido en el arranque del último período, donde recortó hata un 76-63 (min. 33). En ese momento Laso, que no quería que a su equipo le ocurriera lo mismo que le pasó al Barcelona ante el Tenerife, paró el choque para que sus jugadores, que quizás estaban ya pensando en la final, volvieran a pisar el acelerador